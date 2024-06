Via Pellettier, fiamme nella notte in un condominio: una persona al pronto soccorso

Livorno, 13 giugno 2024 - Fiamme nella notte a Livorno. I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 23 a seguito di un incendio scaturito all'interno di un appartamento posto al terzo piano di una palazzina in via Pellettier. Sul posto sono confluite due squadre della sede centrale, con a supporto l'autoscala che è successivamente stata fatta rientrare. Una persona in stato confusionale è stata trasferita al pronto soccorso per accertamenti.

Le cause sono da ancora accertare e non si segnalano altre persone coinvolte. Saranno le indagini a definire eventuali responsabilità e fare luce sull'accaduto.