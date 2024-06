Via Ricasoli tra fiori e piante di olivi. Strada dello shopping, il restyling

Livorno, 7 giugno 2024 – Un restyling suddiviso in tre lotti per la nuova via Ricasoli. Il primo, lato piazza Cavour, è andato. Seppur con qualche contrattempo legato al mare magnum di sottoservizi (che non si vedono, né percepiscono, ma ci sono e influiscono nell’andamento dei lavori) da gestire tra fibra, telefonia, condotte Asa, fognature bianche, nere. Quello che salta all’occhio, però, è il nuovo layout che "specularmente si ripeterà" lungo una delle "vie dello shopping" di "uno dei tanti centri città", come ricorda il sindaco uscente Salvetti, accompagnato con mezza giunta per celebrare la "promessa mantenuta". Manto stradale fresato, pavimentato, rialzato a livello del marciapiede per lasciar spazio a una nuova piazzetta con sedute e e punti fioriti per il verde. Mentre lungo la strada, complessivamente, saranno 16 alberi di olivo di età compresa tra i 40 e 50 anni di "certo attecchimento" collocati in grandi vasi in corteo. Costo totale dell’intervento? 330mila euro circa, di cui 250 per i lavori, 20 per le alberature, più una quota parte per gli arredi. Queste le stime del direttore dei lavori, l’architetto Luca Barsotti. Il quale detta anche il cronoprogramma, tenuto conto della pazienza che i condomini dei condomini dell’Astoria dovranno avere. "Ottimisticamente, occorreranno due mesi: un mese per il secondo lotto, un mese per il terzo. Ma ci saranno tra questi punti di sovrapposizione nel momento in cui l’accesso all’Astoria dovrà essere inibito, lavorando proprio sotto all’ingresso. Ma la logistica è stata pensata per ridurre all’estremo i disagi".

Lo stesso Barsotti evidenzia il lavoro fatto dagli uffici anche in termini di abbattimento delle barriere architettoniche: "Prima la via non disponeva di collegamenti tra marciapiede e marciapiede. Salendo però con la pavimentazione abbiamo potuto rimuovere quella promiscuità". "Per via Ricasoli abbiamo pensato ad un abbellimento complessivo, inserendo il verde, tenuto conto della sostituzione delle tubature sottostanti per evitare futuri rattoppi ovunque", dichiara Salvetti. L’assessora Cepparello sottolinea "l’ottima collaborazione con i commercianti di via Marradi che stanno curando i gerani in fiore, sperando che la stessa operazione possa ripetersi qui".

"Lavoriamo in modalità integrata - rivendica l’assessora Viviani -: il Comune con i commercianti, e il Comune con Asa. Abbiamo una nostra visione urbanistica che progressivamente portiamo avanti. Risaniamo la città, non passando solo in superficie". "La via della riqualificazione urbana per valorizzare il commercio: aldilà delle misure spot, o di proposte che si limitano a slogan che lasciano il tempo che trovano, adesso la via è più lunga, più bella, e sarà quella che darà i migliori risultati", promette l’assessore Garufo.

F.I.