Dal milionario saudita al re del Franciacorta, estate vip all’Isola d’Elba

Portoferraio (Livorno), 4 agosto 2024 – Nel primo weekend di agosto le acque dell’isola d’Elba tornano a fare il pieno di vip, un po’ meno le spiagge dove la settimana di passaggio tra luglio e agosto ha registrato un vistoso calo di presenze. Mentre il maestoso veliero Viriella del re del Franciacorta Vittorio Moretti si ancorava nella darsena di Portoferraio davanti al molo Elba, lo scafo gigantesco di 110 metri del mega yacht Radiant, del milionario saudita Abdullah Al Futtaim prendeva posto in rada.

Vittorio Moretti, fiorentino di nascita, milanese di adozione e franciacortino per scelta, è uno dei più importanti imprenditori del vino italiano, patron del Sella&Mosca. Esempio di self made man moderno, ha fondato un impero partendo nel 1967 con la Moretti Costruzioni. Al settore edilizio in cui è tra i leader mondiali, ha aggiunto il grande vino e l’altissima hotellerie. Nel 1977 ha creato Bellavista, uno dei marchi più prestigiosi del Franciacorta. In Toscana possiede la tenuta La Badiola e Petra, la cantina di Suvereto realizzata nel 2003 dall’architetto Mario Botta. Abdullah al-Futtaim, classe 1940, è un milionario degli Emirati Arabi fondatore del Gruppo Al Futtaim. La società con sede a Dubai si muove nel settore automobilistico, tecnologico e immobiliare, gestisce più di 65 società e impiega oltre 20.000 persone.

