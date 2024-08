Visita serale alla Rocca. Laboratorio didattico sulla storia dei minatori

Nuovi appuntamenti nei Parchi. Oggi al Parco archeominerario di San Silvestro a Campiglia si terrà un laboratorio per tutta la famiglia e l’apertura serale con visita alla Rocca. Dalle ore 18 alla Rocca i più piccoli potranno partecipare a ’Bones. Un’indagine tra i minatori medievali di San Silvestro’, un laboratorio in cui i bambini si cimenteranno in un piccolo scavo archeologico, e potranno riconoscere le ossa ritrovate grazie al supporto degli archeologi e scoprire gli oggetti usati dai minatori. Seguirà ’La Rocca si illumina’, apertura serale con visite guidate alle 21 e 22 accompagnati dagli archeologi del progetto Miners, che parleranno delle ultime scoperte. Sempre nel pomeriggio di giovedì, al Parco archeologico di Baratti e Populonia, visita tematica all’Acropoli di Populonia ’La giornata di un romano a Populonia’ alle ore 18.