E’ all’Isola d’Elba lo yacht preferito di Leonardo Di Caprio: spunterà anche l’attore? I fan attendono

Portoferraio, 19 settembre 2024 – Lo yacht preferito di Leonardo di Caprio ha fatto il suo ingresso questa mattina (19 settembre) nella darsena medicea di Portoferraio, all’isola d’Elba.

L’elegante panfilo di 50 metri dallo scafo bianco metallizzato è quello regolarmente preso in affitto dal grande attore americano durante le sue vacanze, dai Caraibi al Mediterraneo, dove ama rilassarsi tra Corsica e Sardegna, senza disdegnare l’amata Toscana.

Non più tardi dello scorso agosto il mostro sacro del cinema era all’Argentario per un breve blitz in incognito in compagnia del suo grande amico, l’attore Tobey Maguire e nei giorni precedenti era stato avvistato con la fidanzata 26enne, la modella Vittoria Ceretti di Brescia.

È proprio di oggi (19 settembre) la notizia che ieri la coppia si trovava a Milano dove è in corso la settimana della moda dove la giovane ha appena sfilato per Max Mara. Vittoria è una delle modelle del momento, contesa da tutte le maison.

La prova della presenza di «Leo» a Milano, sfuggita ai paparazzi, sarebbe stato un bigliettino postato dal ristorante «Bacaro Montenapoleone» dove il divo sarebbe andato a cena mercoledì sera, ma non con Vittoria.

Chissà che i due stiano progettando qualche giorno in barca nell’arcipelago toscano con gli amici. Una settimana di noleggio costa «solo» 250 Mila euro.

L’Impromptu è un gioiello della nautica dotato di tutti comfort ma non da meno è «Invictus», il gigantesco panfilo dal valore di 100 milioni di dollari di oltre 65 metri che si trova sempre in queste ore nelle acque dell’isola d’Elba, esattamente alla fonda davanti a Porto Azzurro.

Lo spettacolare e potente panfilo che campeggia nella baia orientale dell’isola è del miliardario americano di Los Angeles Rick Caruso. Magnate nel settore immobiliare, Caruso è stato presidente della Commissione di polizia di Los Angeles ed è arrivato secondo, dopo Karen Bass, alle elezioni del sindaco di Los Angeles del 2022.