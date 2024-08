All’Elba c’è lo yacht dell’ereditiere di Decathlon: un gioiello della nautica vecchio stile

Portoferraio, 11 agosto 2024 – Idol, il mega yacht dell’ereditiere di Decathlon è nelle acque dell’Elba. I quasi 60 metri del suo lussuoso scafo sono apparsi nella baia del Viticcio nella giornata di sabato 11 agosto attirando l’attenzione dei bagnanti. Il gigantesco gioiello della nautica dallo stile sontuoso e un po’ fuori dal tempo, costruito da Oceanfast e stilizzato da Austal è alla fonda davanti alla minuscola frazione turistica e balneare della «Costa Verde» immersa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e conosciuta per la lussureggiante vegetazione e le acque turchesi.

La baia è molto frequentata anche in orario serale, perché dalle terrazze dei suoi bar e ristoranti si gode di un tramonto spettacolare.

Il milionario Thomas Leclercq, classe 1966, è il figlio ed ereditiere di Michel Leclercq, fondatore di Decathlon, il più grande rivenditore di articoli sportivi al mondo, con oltre 1.650 negozi e vendite annuali superiori ai 13 miliardi di dollari.

I Leclercq sono imparentati anche con la famiglia Mulliez, che possiede i grandi magazzini Auchan e detiene quote di Decathlon. Olivier, il fratello di Thomas, è stato presidente del gruppo francese e attualmente possiede la catena degli Olivarius Hotels in California. Il patrimonio netto della famiglia Leclercq è stimato in una cifra che si aggira sui 5 miliardi di dollari.