L’estate degli yacht, il gigante New Secret (con elicottero) ormeggiato a Rosignano

Rosignano (Livorno), 22 luglio 2023 – È l’estate degli yacht sulle coste della Toscana. Dopo il decimo più grande al mondo dello sceicco Al Nahyan all’Argentario e dopo quello di Michael Jordan all’Isola d’Elba, in questi giorni è stato avvistato anche lo splendido panfilo New Secret a Rosignano. E come conferma Matteo Italo Ratti, ad e direttore del porto turistico Cala de’ Medici nonché presidente del Consorzio Marine della Toscana, il mega yacht lungo 74 metri si trova ormeggiato proprio al porto Cala de’ Medici a Rosignano.

Il gigantesco yacht al porto Cala de' Medici

Lo yacht New Secret con eliporto, un elicottero a poppa, una spa, piscina e cabine super lusso, è stato costruito nel 2017 da Amels Holland nei cantieri di Vlissingen. Un panfilo, considerato tra i 200 più grandi al mondo, progettato da Tim Heywood e consegnato al proprietario, Lopes Family di San Paolo (Brasile), nel giugno del 2019.

“Si tratta di un risultato estremamente positivo - sottolinea il direttore del porto Ratti -. Ospitare megayacht come questi ha una ricaduta positiva per l’indotto economico di tutto il territorio, motivo per cui sia come Cala de’ Medici sia come Consorzio Marine della Toscana, auspichiamo che l’amministrazione regionale sostenga un ragionamento approfondito sul piano strategico con una visione a dieci anni pensando allo sviluppo della costa toscana anche in un’ottica di mercato che va verso unità da diporto sempre più grandi e di valore”.