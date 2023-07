Michael Jordan in vacanza con il suo mega yacht all’isola d’Elba: le foto

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 21 luglio 2023 - Dopo Russell Crowe e Magic Johnson, un'altra star internazionale è sbarcata in Italia.

Si tratta del mitico Michael Jordan che, innamorato del nostro Paese e della sua gastronomia, è in vacanza nelle acque cristalline dell'isola d'Elba a bordo di M’Brace, superyacht lungo 74,5 metri del valore di 100 milioni di dollari (clicca qui), in compagnia della moglie, la modella americana Yvette Prieto e delle due figlie.

Michael Jordan

Oggi, 21 luglio, dopo aver fatto il bagno nella cala del Viticcio e una sosta nella meravigliosa cornice della zona di tutela biologica dello Scoglietto di Portoferraio, l’uomo che è stato il più grande giocatore di basket Nba è all'ancora nella rada di Portoferraio a bordo dello yacht.

Jordan sta facendo una vacanza in pieno "italian style", fernandosi con tutta la famiglia nelle località più iconiche dello stivale: Palermo, Ravello, Capri, Ischia, Civitavecchia e l'Elba. Eccezionali le misure di sicurezza. Nella nostra foto qui sotto, M’Brace è scortato da motovedette della guardia costiera di Portoferraio.

Lo yacht di Michael Jordan nelle acque dell'Elba scortato dalla guardia costiera (Foto di Valerie Pizzera)

Michael Jordan, soprannominato "Air", sei anelli di campione Nba, due ori olimpici (Los Angeles 1984 e Barcellona 1992), un titolo universitario, cinque volte Mvp del campionato nord americano e sei delle finali, 14 volte All Star, 'Rookie' dell'anno nel 1985, è stato l'unico giocatore della storia a essere votato nello stessa stagione miglior difensore della lega e miglior giocatore in assoluto.

Lo yacht di Michael Jordan nelle acque dell'Elba (Foto di Valerie Pizzera)

Recentemente il noto campione, oggi imprenditore a tutto campo, nonché principale azionista e presidente degli Charlotte Hornets, si è regalato una Hennessey Venom F5 Roadster, ovvero una delle supercar più estreme che esistano. Per chi non la conoscesse, si tratta semplicemente della vettura scoperta più veloce e potente di sempre tra quelle omologate per la circolazione su strada.

di Valerie Pizzera