A Bolgheri il vino fa rima con… cultura / Video

Bolgheri (Livorno), 14 marzo 2023 – Un saggio dedicato agli “imperfetti”, un costante invito a sfidare lo status quo, a rompere gli schemi ed esplorare l’ignoto, senza aver paura della vulnerabilità, perché in sé ha qualcosa di magico che ci permette di creare connessioni con noi stessi e con gli altri.

Nella Tenuta Argentiera, nel cuore della prestigiosa zona di produzione vinicola Bolgheri Doc, Francesca Delogu ha presentato presenta il suo libro 'Il mio analista è un basso elettrico', edito da Do it human, con la partecipazione straordinaria del bassista, compositore, produttore discografico e polistrumentista Saturnino. Giornalista e musicista, Francesca Delolgu ha iniziato come reporter economica a MF/Milano Finanza, seguendo le aziende quotate nel settore moda e lusso. Dopo aver lavorato per molte testate, fra cui D La Repubblica delle Donne, Flair e Grazia, ha diretto per otto anni il magazine Cosmopolitan, gestendo la redazione come una rock band.