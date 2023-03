A Livorno torna “Straborgo”: aprono Carmen Consoli e Marina Rei

Carmen Consoli

Livorno, 14 marzo 2023 – Torna dall'1 al 4 giugno a Livorno la kermesse musicale Straborgo. L'apertura della manifestazione sarà affidata a Carmen Consoli che salirà sul palco di piazza Mazzini accompagnata alla batteria da Marina Rei e le due artiste duetteranno nel corso di tutto il concerto.

Sono i primi due nomi della manifestazione che sarà ricca di altre sorprese.

"Carmen Consoli è un'artista a tutto tondo che abbiamo fortemente voluto a Livorno - afferma il sindaco Luca Salvetti - e sostenere eventi come “Straborgo” significa sostenere la crescita del turismo in città, come confermato dai più recenti dati sulle presenze 2022. Stiamo raccogliendo ora i frutti di essere stata l'unica città italiana ad aver mantenuto una programmazione estiva durante il periodo Covid”.