Banksy a Livorno, mostra aperta fino a Pasquetta. E’ un boom di visitatori, sono già oltre ventiduemila

Un'opera di Banksy in mostra a Livorno (Foto Lanari)

Livorno, 4 marzo 2023 – Sarà prorogata fino al 10 aprile la mostra “Banksy. Realismo capitalista. Una mostra non autorizzata” inaugurata lo scorso 16 dicembre negli spazi espositivi del Museo della Città in piazza del Luogo Pio a Livorno.

La mostra è stata vista da 22.127 visitatori già al primo marzo. Una settimana fa il sindaco Luca Salvetti ha premiato due visitatrici che hanno acquistato il biglietto numero 20.000 donando lo il catalogo della mostra e dei gadget.

Il successo registrato dalla mostra ha dunque convinto l’amministrazione comunale a prorogarla di altre tre settimane e farla concludere lunedì 10 aprile (in coincidenza con la festività di Pasquetta) anziché domenica 19 marzo.

Nella ricca selezione di serigrafie esposta al Polo Culturale Bottini dell’Olio di Livorno, ci sono alcune immagini simbolo della produzione dell’artista britannico: ’Girl with Balloon’, da tutti conosciuta come ’la bambina con il palloncino rosso’, forse la più amata tra tutte le creazioni di Banksy, e ’Love is in the Air’, il ’Lanciatore di fiori’, che riproduce su fondo rosso lo stencil di un giovane che lancia un mazzo di fiori, simbolo di una rivoluzione anti militarista che capovolge il senso comune della guerriglia urbana. Si potrà continuare a visitare l’esposizione delle opere di Banksy dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20; il sabato e la domenica dalle 10 0 alle 22. Costo dei biglietti: 12 intero, 8 ridotto per minori di 18 anni e ultra 65enni. Sempre 8 euro mostrando il biglietto della sezione Contemporanea del Museo della Città, o del Museo Civico Giovanni Fattori.

Si pagherà il biglietto a 8 euro anche per accedere alla sezione Contemporanea del Museo della città e il Museo Civico Giovanni Fattori con il biglietto della mostra di Banksy.