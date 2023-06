Con “Garibaldissima” l’estate di Livorno non finisce mai: ecco il calendario delle serate

Livorno, 16 giugno 2023 – Piazza Garibaldi torna ad animarsi con 18 date spalmate su sei settimane d’estate per la terza edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi.

Sottolinea l’assessore al turismo Rocco Garufo: “Tenere viva l'attenzione sulla piazza creando socialità, spettacolo, cultura e aggregazione in una zona della città che ha difficoltà: è stato questo l'obiettivo di Garibaldissima sin dalla sua nascita avvenuta tre anni fa. Il quartiere si anima e torna ad essere vissuto dai residenti che hanno mostrato, negli anni, di gradire l'iniziativa che sarà consolidata così come altre simili”

Afferma Adriano Tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito di Fondazione LEM: “La prima novità di Garibaldissima 2023 è che la manifestazione torna in mano alla Fondazione LEM dopo la partentesi dello scorso anno con Fondazione Goldoni. La seconda è che riprende la durata di sei settimane come nel 2021 quando l’abbiamo inaugurata. L’edizione di quest’anno vedrà anche un incremento del numero di sedie ed una brandizzazione complessiva del quartiere”.

“Tengo a ringraziare la Fondazione Lem per avermi permesso di costruire un percorso che ha coinvolto gli abitanti del quartiere intorno a proposte di spettacolo di qualità – ha esordito il direttore artistico Claudio Marmugi - La risposta, fin dall’inizio, è stata positiva e coinvolgente tanto che, lo scorso anno, alcuni abitanti hanno sentito il bisogno di comunicare la propria posizione leggendo sul palco un comunicato sullo spettacolo presentato il giorno prima. Questo fa di Garibaldissima una sorta di condominio, un luogo di incontro da cui quest’anno passeranno artisti di Zelig, musicisti e cantanti di valore, spettacoli di prosa e di cabaret”.

La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Si parte martedì 20 giugno e si va avanti fino a giovedì 27 luglio. Ogni martedì, mercoledì e giovedì per sei settimane consecutive riflettori accesi in piazza con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

“Effetto Garibaldi”

Ma non è finita, quest’anno arriva la novità di Effetto Garibaldi. Nell’ultimo fine settimana della rassegna, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio, il quartiere sarà in festa con spettacolazione e bancarelle lungo le strade che portano da piazza garibaldi a piazza dei mille. una chiusura in bellezza per una rassegna ormai entrata nel cuore degli abitanti del quartiere.

Come già avvenuto in occasione della Settimana Velica Internazionale e per Straborgo, anche il manifesto di Garibaldissima riporta una sezione in Comunicazione aumentativa e alternativa in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di linguaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.

Il programma

Martedì 20 giugno, ore 21.30

LE 5 & BRO

Concerto di inaugurazione.

Garibaldissima si apre in musica e lo fa con un quintetto straordinario. Stiamo parlando di Alessandra Renai, Francesca Fraschi, Sara Scassa, Azzurra Vellutini e Chiara Fioretti che tutte insieme, unite dall’amore per la musica e da una sincera amicizia, diventano “Le 5”. Originariamente Five 5siter, il gruppo vocale subì un “cambio nome” dettato proprio da Elio di Elio e le Storie Tese in persona quando, nella quinta edizione di X Factor (2011), le cantanti livornesi entrarono a far parte del Live Show sotto la guida di Elio e Alberto Tafuri.

Sotto la direzione di Carlo Bosco le fantastiche voci delle cinque artiste tornano a splendere sul palco di Garibaldissima. Si sono esibite in tutta l’Italia con concerti piano e voce rigorosamente dal vivo, con un repertorio che spazia tra il pop, il soul e il funky.

Mercoledì 21 giugno, ore 21.30

CURANDEROS – MUSICA PER ANIME SMARRITE

Serata in musica con Antonio Ghezzani Duo

Giovedì 22 giugno, ore 21.30

MARCONTE SHOW

Show con Marco Conte (cabaret).

Insegnante teatrale, attore, regista, cabarettista – Marco Conte è un pilastro del teatro livornese e della comicità. In questo spettacolo in stile “the best”, ripercorre la sua carriera brillante e il suo amore per la città. Non mancheranno nuove perle e grandi classici.

Martedì 27 giugno, ore 21.30

LIVORNO-PISA 1 A 1 – Disfida a colpi di vernacolo

con Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri, Fabiano Cambule (Crocchio dei Goliardi Spensierati), Aldo Corsi, Franco Bocci, Elisabetta Macchia (Chitarra) - (La Combriccola livornese)

Serata all’insegna del divertimento puro, una disfida, ovvero un derby tra Livorno e Pisa a colpi di sonetti, strambotti, barzellette e stornelli in vernacolo livornese e pisano.

Tre Pisani contro tre livornesi chi vincerà la disfida? Sarà il pubblico alla fine a decretare la vittoria tra i cugini.

Mercoledì 28 giugno, ore 21.30

30CORDE LIVE

I 30 Corde non suonano “la musica”: la trasformano. Il loro genere è il “Flamenco-Pop”.

Giovedì 29 giugno ore 21,30

NOI DELLE SCARPE DIVERSE + ALAN & LENNY

Sos Cabaret in tour – quando ridere è un’emergenza

Due duo nati tra Arezzo e Casentino, hanno portato la loro comicità in giro per l’Italia e pure in Tv: il cabaret di Noidellescarpediverse a Zelig Off e la magia comica di Alan&Lenny a Comedy Central. Sono e sono stati promotori di progetti dedicati al genere comico come RidiCasentino, Aurora Ridens, Cabawave e Sos cabaret. Martedì 4 luglio, ore 21.30

FIGURINE

Di e con Samuele Boncompagni

Campioni dimenticati, storie curiose, drammatiche, divertenti che vanno dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri, che dall’Europa arrivano in Sudamerica e passando per l’Himalaya abbracciano tutto il Mondo, Storie di un Calcio che fu, quando era ancora solo un gioco e non un’industria dello showbusiness. È uno spettacolo di teatro di narrazione.

Mercoledì 5 luglio, ore 21.30

STEFANO BRONDI - FRANCESCA CELATI - GIACOMO RIGGI

Musica ed eleganza in chiave (quasi) jazz. Strabilianti e potentissimi, non mancheranno di sbalordire la piazza con l’ampio spettro delle loro esibizioni.

Giovedì 6 luglio, ore 21.30

COINQUILINI DI GABINA

Uno spettacolo tra comicità e musica nato per caso “al mare” nel 2022 quando i tre soggetti in questione (Carlo Bosco/Emiliano Geppetti/Claudio Marmugi) hanno davvero (con)diviso “la cabina” (a Livorno, “gabina”) allo stesso Bagno (i Delfino, a Tirrenia). Improvvisazioni, chiacchiere, sfide musicali, canzoni cantante e stonate, monologhi, battute senza soluzione di continuità, col solo scopo di divertire (il pubblico) e divertirsi (loro tre).

Martedì 11 luglio, ore 21.30

"ANDY & MELISSA”, il carteggio di una vita

Con Luca Salemmi, Lara Gallo, Dimitri Grechi Espinoza

Con una garbatezza ormai desueta, due persone attraversano la loro esistenza tenendosi per mano. Un uomo e una donna si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre e comunque conservando un fortissimo bisogno reciproco.

Andy e Melissa custodiscono gelosamente la chiave del loro affetto coltivandolo come il fiore all’occhiello della loro vita. Tutto in una penna, delicata appendice di ciò che di più intimo gli uomini possiedono; nel suo inchiostro l’inarrivabile valore di un rapporto epistolare mantenutosi intatto sin dall’infanzia. Andy, timido, portato alla riflessione; Melissa, di famiglia ricca, vivace, dispettosa e fin troppo disinvolta. Le loro vite prendono direzioni diverse ma il carteggio continua a tenere vivo il loro legame. Un legame dal sapore maledettamente ostinato e irriducibile ed al contempo straordinariamente tenero e romantico in quell’oceano di parole, adagiate su missive ignare della fatica, a declinare un alfabeto appassionato e grezzo come un diamante, dolce ed intimo come una carezza.

“Andy & Melissa”, il carteggio di una vita” regala esattamente questo: passione, purezza, tenera intimità, rendendo pienamente il senso dei momenti indimenticabili di una lunga ed inesplicabile storia d’amore. Che durerà per la vita. Ed oltre.

Giovedì 12 luglio, ore 21.30

ELISA ARCAMONE- EMANUELE MODESTINO LIVE

Blues, rock, pop, tutto mescolato insieme con un’interprete straordinaria e una chitarra strepitosa.

Giovedì 13 luglio, ore 21.30,

DANIELE RACO - CABARET

Personaggio di Zelig, Daniele Raco è uno dei migliori monologhisti comici italiani. Sul palco è energia pura. Assistere ad un suo spettacolo è un’esperienza totale. Dicono di lui: Daniele Raco si definisce stand up comedian da sempre. Vorrebbe essere Bernie Mac ma è americano come Nando Moriconi. Definirlo con una sola parola è riduttivo, la più ricorrente è risultata essere “Grasso” lui ride e ci fa su un libro. Altri lo vogliono “Pigro” lui torna in palestra e a 40 anni si trasforma in pro-wrestler. All’accusa di non sapersi vestire risponde di non riconoscersi nella moda. La verità è che mangia male e ha spesso lo stomaco in cattivo arnese, ha mille pensieri tutti insieme, prende fuoco con estrema facilità. L’altra parola spesso usata per definirlo è “Vero”. Daniele è uno che non le manda a dire. Odia i fighetti, i finti intellettuali, i depravati, lo spreco del talento, l’assenza di talento. Daniele è giovane e vecchio al medesimo tempo e riesce a farsi capire da tutte le generazioni. In TV ci va col contagocce, chissà mai perché. Lui ci patisce ma alla fine sa che è dal vivo che si vede il vero stand up comedian e lui da vero comedian di razza ama visceralmente il piccolo palco del club o del teatrino di periferia che sono la sua vera dimensione e quando parte è davvero difficile da contenere. A Garibaldissima farà scintille.

Martedì 18 luglio ore 21.30

UN TITOLO BELLISSIMO

Matteo Cesca e Meme Lucarelli

Lo spettacolo, della durata di 80min, è un mix di comicità e musica. Gli irriverenti e irresistibili monologhi di Cesca si fondono con la sublime chitarra di Lucarelli. Poesie musicali, giochi comici e canzoni ironiche, si alternano ai pezzi di Matteo che ci racconta la sua vita da neopapà: un viaggio tra ansie, paure e ricordi.

La paternità è il pretesto per ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Matteo, come il suo primo giorno d’asilo, quando gli hanno insegnato parole che non ha mai usato nella mia vita, o quando sua mamma lo costringeva a mangiare gli spinaci perché altrimenti se no “un bambino in africa muore”.

Bambino che poi Matteo ho ritrovato all’asilo… vivo. Considerazioni e riflessioni sull’essere genitore ma anche molta attualità: social che imperversano, tripadvisor, università americane, covid e il protagonista della nostra cucina… l’avocado!

La paternità cambia tutto: gusti, percezioni, intolleranze, riflessioni sul mondo… e, nonostante le cacche da pulire, le notti insonni, i rigurgiti sulle camicie e unghiate sul viso, si vive con il sorriso in faccia e una felicità inspiegabile che non si è mai provata prima.

Un’ora e più di risate e canzoni, di momenti emozionanti ed interazioni con il pubblico assolutamente esplosivi e coinvolgenti. Uno spettacolo adatto ad ogni tipo di pubblico, sia ai giovani, che alle famiglie (con bambini).

Mercoledì 19 luglio, ore 21.30,

GRIECO – PAOLI - GEMINI IN CONCERTO

Yara Grieco - Voce, Andy Paoli – Chitarra, Massimo Gemini – Sax

Tre dei sei membri della Andy Paoli Band propongono arrangiamenti personali, caratterizzati da sonorità originali, di brani storici ed emozionanti del blues, funk e soul. Il repertorio proposto dal trio comprende brani di artisti quali Etta James, Tina Turner, Janis Joplin, Aretha Franklin.

Giovedì 20 luglio, ore 21.30

KAGLIOSTRO

Comico dalla parlantina fluidissima, illusionista, mago-cabarettista, spesso fa coppia con Alessandro Paci. Insieme hanno fatto in televisione “Attenti al Tubo”, “Ridi col Tubo”, “Quelli del Tubo” e svariati film. Lo spettacolo di Kagliostro, tra risate e magia, vi stupirà per la sua incantata e scanzonata simpatia.

Martedì 25 luglio, ore 21.30

GIOVANNI BONDI & VALERIO DELFINO

Coppia d’oro del cabaret livornese. Monologhisti, fantasisti, sanno sfruttare al meglio l’innata simpatia e tutta la genialità della comicità labronica. Bondi viene da Zelig (la trasmissione televisiva di Canale 5), Delfino è stato la punta di diamante del Lab Zelig toscano.

Mercoledì 26 luglio, ore 21.30

MALAMENTE ACUSTICO

Con Carlo Bosco ed Emiliano Geppetti

Emiliano Geppetti e Carlo Bosco (il primo è il leader dei Gary Baldi Bros, il secondo il tastierista), miscelando stili ed epoche musicali, strimpellano in allegria pezzi italiani e non, popolari e non, fatti bene e non (ma sempre con l’atteggiamento giusto!).

Giovedì 27 luglio, ore 21.30

DALL'ARIA CHE TIRA

Di e con Claudio Marmugi

Comico, Autore e Regista – Claudio Marmugi è uno dei cabarettisti più “velenosi” e legati all’attualità che ci siano in giro. Per lui la “notizia del giorno” diventa subito motivo per scatenare un fuoco di fila di battute di due ore e stravolgere lo spettacolo per intero, per questo non sa mai indicare di preciso di cosa tratterà lo spettacolo che andrà a rappresentare. Dipende dall’aria che tira. Speriamo, soprattutto, si sia svegliato bene (ma anche no).