Dario Ballantini e Barbara Biscardi sposi. Galeotto fu il treno...

Campiglia Marittima (Livorno), 4 settembre 2023 – Si sono conosciuti 10 anni fa seduti sul treno uno davanti all’altro . Lei scendeva a Campiglia Marittima e a Campiglia Marittima si sono sposati ieri. Lui è Dario Ballantini, trasformista, attore, pittore, regista e poeta di Livorno. Lei è di Roma, si chiama Barbara Biscardi e dopo un lungo periodo di prova hanno deciso di pronunciare il fatidico sì.

Un matrimonio che ha creato un precedente per il paese. In una piccolissima piazzetta (piazza del Mercato) è arrivata l’assessora a sposarli proprio sotto il “Canovaccio“, un ristorante piccolino dove spesso va Gino Paoli e dove c'è stato il mini ricevimento tra pochi intimi. Presenti i figli di Ballantini e pochissimi parenti stretti anche di Barbara. Ma zero vip, zero mondanità, quasi come una bella serata normale... in puro stile "Ballantine".