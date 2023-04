Estate “spettacolare” in Fortezza Vecchia: musica, cinema, teatro / Foto e video

Livorno, 7 aprile 2023 – E’ stato svelato ieri mattina il programma estivo 2023 della Fortezza Vecchia che accenderà gli animi dei livornesi a partire dal primo giugno.

Sarà inequivocabilmente una stagione artistica pensata per compiacere i gusti di tutti: dal grande jazz, alla lirica, al cabaret, alle serate con le stelle del pop e del rock, ma anche tanto cinema con la C maiuscola. E ancora recital, musical, etnica, elettronica, dance, classica, cori e corali, senza dimenticare il vernacolo e il teatro di tradizione, saranno i generi che scandiranno l’estate livornese in Fortezza.

Una stagione resa possibile dalla "sinergia tra pubblico e privato”, tra l’Autorità portuale di Livorno assieme alla Fondazione Goldoni, Live Emotion Group, Lem e Menicagli Pianoforti, quest’ultima in veste di concessionaria e organizzatrice degli eventi nella persona di Luca Menicagli.

Oltre 150 serate-evento, una al giorno a partire per l’appunto dal primo giugno, con ospiti d’eccezione e di assoluto spessore: tra tutti, a spiccare è il nome di Fiorella Mannoia.

Il Telegrafo, presente ieri mattina alla conferenza stampa di presentazione, ha scambiato qualche battuta con Luca Menicagli di Menicagli Pianoforti e organizzatore responsabile della programmazione estiva in Fortezza Vecchia, definitosi ai nostri microfoni il “collante di tante professionalità diverse che si sono unite per questa iniziativa”.

Francesco Ingardia