Livorno, set a cielo aperto: un cartello ricorda la scena di “Bomber”

Livorno, 29 marzo 2023 – Una città che è da sempre un vero e proprio set a cielo aperto. Tanti film sono stati girati a Livorno. Alcuni di grande successo, altri, di tanti anni fa, ci raccontano di una città che usciva dalla guerra.

Tra le pellicole girate in città c’è anche “Bomber”, un lungometraggio diventato un vero e proprio culto. Bud Spencer era il protagonista di una storia che tutt’oggi entusiasma e commuove i fan di un attore indimenticato. Con lui, anche Jerry Calà. Una delle scene si svolge nel quartiere della Venezia, sugli scali del Monte Pio.

Giorgione, uno dei personaggi del film, interpretato da Mike Miller, parte con la moto e si trova proprio sugli scali. E un cartello, che è stato affisso sugli scali opposti, ovvero quelli del Refugio, ricorda la scena con stampato il punto preciso del film.

Un’idea interessante che potrebbe essere estesa. Perché non raccontare la Livorno del cinema con altri cartelli? Gli esempi sono davvero infiniti. Ne citiamo qualcuno: dalla Villa Fabbricotti di Ovosodo di Paolo Virzì, alla via Cairoli di "E’ arrivato mio fratello” con Renato Pozzetto. Per non dimenticare il viale Italia di “Ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande” con Pippo Franco.