I delitti del BarLume si spostano a Piombino, preoccupazione all’Elba

Isola d’Elba (Livorno), 26 agosto 2023 - I Delitti del BarLume sbarcano a Piombino. La prossima stagione della serie Sky Original prodotta con Palomar sposta il set oltre il canale, “in continente” come dicono gli isolani.

Per circa tre settimane, dal 30 agosto al 15 settembre 2023, Piombino si trasformerà in Pineta e ospiterà le vicende dei personaggi resi celebri dalla produzione diretta, in questa stagione, da Roan Johnson e Milena Cocozza.

La notizia ha creato un certo allarmismo all’isola d’Elba, dove c’è chi ha temuto che ciò significasse un abbandono di Marciana Marina, set storico della nota serie.

A Marciana Marina é molto legato il produttore della serie Carlo degli Esposti che ha anche diversi interessi professionali nella bellissima cittadina elbana. Ma è Roan Johnson tuttavia a dissipare ogni dubbio: “La location principale resta l’isola d’Elba – ci ha detto il regista pisano - e il prossimo anno riprenderemo a girare a Marciana Marina come sempre, ma il fatto che Pineta sia un luogo immaginario ci permette di inserire anche altre località come Piombino.”

Ma ipoteticamente Pineta dove si troverebbe? "Diciamo che sarebbe tra Pisa e Livorno, come se al posto di Calambrone ci fosse un’altra bellissima Castiglioncello”.

Perché avete scelto Piombino?

"Lo scorso anno abbiamo già girato tra Piombino e Follonica e abbiamo individuato posti molto interessanti. Poi personalmente amo molto Piombino che è grandemente sottovalutata. Io sono pisano per cui la conoscevo già bene e li ho uno dei miei artisti, l’attore Lorenzo Frediani. Siamo felicissimi di girare lì le prime 2 settimane di settembre. Abbiamo trovato degli uffici del Municipio vista mare, tra cui uno che è perfetto come ufficio del sindaco. Da parte sua il vero sindaco di Piombino, Francesco Ferrari è entusiasta e ha scritto in un post su facebook: “Siamo molto orgogliosi della rinnovata collaborazione con la produzione di questa fortunata serie alla quale abbiamo dato il patrocinio e il supporto del Comune. Già nella scorsa stagione alcune scene furono girate sul nostro territorio, abbiamo messo a disposizione alcuni spazi del Comune e il supporto degli uffici certi che ospitare una produzione di questo valore sia anche strumento di promozione del territorio”.