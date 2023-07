I “Giardinetti” di Portoferraio tornano agli antichi splendori

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 14 luglio 2023 – Dopo il successo di pubblico del concerto di Lenny Jay giovedì sera, l’antica piazza d'arme medicea, agorà delle fortificazioni di Cosimo I e già luogo di aggregazione sociale tanto caro ai portoferraiesi, tornerà a vivere i vecchi splendori.

Accadrà lunedì 17 luglio dalle 19,30 alle 24, con una grande festa in piazza della Repubblica a Portoferraio, i vecchi "Giardinetti" oggi adibiti a parcheggio.

L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni “Dame di Carità” e “Insieme per l’Elba” per una buona causa: raccogliere fondi volti al restauro dello storico asilo Tonietti e al progetto di un nuovo centro di aggregazione per anziani.

Il fulcro dell'antica Cosmopoli accoglierà stand con eccellenze gastronomiche e artigianali del territorio e piatti tipici delle comunità marocchine, peruviane e ucraine presenti sull'isola, per promuovere l'integrazione sociale. La nutrita partecipazione di tutti: bar, ristoranti, negozi e artigiani testimoniano il grande interesse per l'iniziativa, dicono gli organizzatori Stefania Di Chiara e Simone Meloni.

Non mancheranno un corteo napoleonico con abiti d’epoca, la musica con Nicola Mei e Marco Variale, "ad un volume adeguato". La piazza sarà ornata di siepi e fiori per farla diventare un vero e proprio salotto . Su un maxischermo scorreranno immagini degli ex "Giardinetti" e dell’Asilo Tonietti d'antan con i bambini e la scuola di ricamo che si trovava nella famosa stanza chiamata “paradiso” per la vista eccezionale.

Valerie Pizzera