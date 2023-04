Il livornese Charlie Dee sul podio del “Music Award”: è il secondo miglior dj resident d’Italia

Livorno, 7 aprile 2023 – Una medaglia d’argento di grande prestigio per Luca Ciurli, il livornese re della consolle in arte Charlie Dee, classificatosi secondo al Music Award nella categoria Miglior dj resident.

Si tratta del premio italiano più importante che riguarda il mondo della notte. Luca è da anni il protagonista della colonna sonora delle notti dance della Capannina di Forte dei Marmi, il locale italiano da ballo più longevo e prestigioso.

La premiazione è avvenuta a Villa Renoir di Legnano e Luca è giustamente fiero del risultato ottenuto. “Non mi aspettavo un risultato così sorprendente – ha commentato –, un piazzamento ottenuto grazie al supporto dei tantissimi, anche livornesi, che mi hanno votato e alla Capannina di Franceschi. Un risultato incredibile. Un ringraziamento particolare a chi mi ha accompagnato in questo viaggio: al patron Gherardo Guidi, Fabio Tonelli e Simone Belluomini della direzione della Capannina. Sono davvero orgoglioso”.

Luca, labronico doc, inizia la sua avventura dietro a una consolle nell’estate del 1990, a soli 16 anni. Nel corso degli anni ha lavorato nei principali locali toscani facendo spot in giro per l’Italia e all’estero. Musicalmente è sempre stato indirizzato sui ritmi house, passando dalla musica Underground fino al genere Edm. Nel corso della sua carriera ha proposto anche serate a tema con musica italiana come colonna sonora. Ha avuto esperienze radiofoniche in alcune emittenti di Livorno, prima come speaker poi come direttore artistico, attualmente è speaker per Punto Radio con il programma Radio Siesta.

Nutre una profonda passione per i dischi in vinile, tanto è vero che possiede una collezione che supera i diecimila pezzi, tutti conservati maniacalmente in casa e catalogati per anno e genere musicale. Pioniere nelle nuove tecnologie e strumentazioni elettroniche, Charlie Dee vanta al suo attivo numerose produzioni musicali, supportate da alcune delle principali radio italiane con licenze anche estere. Ciò che caratterizza il suo stile è un occhio sempre attento alla pista cercando di accontentare il maggior numero di persone possibili, proponendo un programma ogni volta differente ed eterogeneo e con un set che unisce la musica house a brani famosi.

Enrico Salvadori