Il Museo del Mediterraneo di Livorno è in corsa per vincere il concorso “Art Bonus”: i link per votare

Una sala del Museo di storia naturale del Mediterraneo di Livorno

Livorno, 22 marzo 2023 – Continua la corsa del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno per vincere il concorso Art Bonus, nella categoria “Beni e luoghi della cultura”. Unico progetto toscano presente nella graduatoria dei sei finalisti del concorso, il Museo si gioca il primo posto con altri due candidati agguerriti: il Complesso ex Convento e Chiesa di San Domenico del Comune di Narni e l' Ex Gil, riqualificazione spazi del Comune di Forlì.

Il Museo di Villa Henderson si porta dietro un bagaglio di 11.690 voti, ottenuti in semifinale. A questi si dovranno aggiungere i voti che arriveranno sulle pagine social Facebook (occorre cliccare su Mi Piace) e Instagram (cliccare sul cuore) di Art Bonus.

L’obiettivo di iniziative come Art Bonus è quello di far conoscere il patrimonio culturale e scientifico italiano e promuovere erogazioni liberali a sostegno delle strutture. Per questo è importante partecipare al concorso e contribuire a diffondere la conoscenza del nostro Museo anche in altri ambiti, al fine di attirare l’attenzione di imprese e cittadini a sostegno delle sue attività.

Il vincitore della categoria “Beni e luoghi della cultura” sarà premiato a Roma il 15 aprile, insieme al vincitore della categoria “Spettacolo”.

Come votare (entro le ore 12 del 30 marzo 2023):

>>> CLICCA QUI per votare il Museo del Mediterraneo su Facebook e poi cliccare su LIKE (Mi Piace)

>>> CLICCA QUI per votarlo su Instagram, poi cliccare sul CUORE