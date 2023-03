Il Museo di storia naturale del Mediterraneo di Livorno vince il concorso “Art Bonus 2023”

Livorno, 31 marzo 2023 – Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno e l'International Salieri Circus Award di Legnago (Verona) sono i progetti vincitori del concorso 'Art Bonus 2023'.

Il Museo labronico ha prevalso nella categoria 'Beni e luoghi della Cultura' con 18.848 voti, il secondo nella categoria 'Spettacolo dal vivo', con 13.054 voti.

I progetti ammessi erano 269; di questi, 116 sono stati selezionati per la semifinale sul sito www.artbonus.gov.it, mentre 12 hanno partecipato alla votazione finale su Facebook e Instagram di 'Art Bonus'.

Sono 55.570 i like raccolti dai progetti finalisti mentre i voti per i protagonisti della semifinale, sul sito artbonus.gov.it, sono stati 167.033 con un totale, quindi, di 222.603 voti complessivamente ricevuti in questa VII edizione.

Il concorso 'Art Bonus' è un'iniziativa del Ministero della cultura e di Ales, in collaborazione con Promo PA Fondazione, nata nel 2016 con l'intento di sensibilizzare i cittadini dei diversi territori a sostenere le istituzioni culturali e a diffondere la cultura della donazione a favore di progetti culturali.

Il ministro Sangiuliano

''La partecipazione e il coinvolgimento di tanti cittadini nel concorso 'Art Bonus' - ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano - sono una prova della valenza positiva che questa norma ha non solo per il sostegno dei beni e delle attività culturali, ma anche per la conoscenza del patrimonio culturale della nostra nazione. I due progetti vincitori dimostrano quanto sia importante l'integrazione con il territorio e la longevità di istituzioni capaci di evolversi nel tempo attraverso l'innovazione dell'offerta culturale''.

Il Museo di Storia del Mediterraneo di Livorno si è affermato nel tempo non solo come punto di riferimento scientifico ma anche come epicentro culturale fondamentale per la città e non solo, con un grande valore identitario per il territorio. Il Salieri Circus è un festival unico nel suo genere, che unisce il circo contemporaneo internazionale con la musica classica. Nell'inclusività di generi e di pubblico che caratterizza il Salieri Circus si può individuare la matrice della vittoria.

Alla data del 30 marzo 'Art Bonus' ha raccolto più di 785 milioni di erogazioni, con oltre 32.800 mecenati, 2.500 enti beneficiari e 5.900 interventi pubblicati.

La classifica finale

Questa la classifica finale categoria 'Beni e luoghi della Cultura': Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno, 18.848 voti; Ex Gil del Comune di Forlì (FC), 18.162 voti; Complesso ex Convento e Chiesa di San Domenico del Comune di Narni, 16.315 voti; Biblioteche civiche del Comune di Torino, 9.689 voti; Certosa di San Giacomo di Capri della Direzione Regionale Musei Campania MiC, 8.795 voti e Biblioteca Storica del Conservatorio di Musica 'Benedetto Marcello' di Venezia, 8.566 voti. Questa la Classifica finale della categoria 'Spettacolo dal vivo': International Salieri Circus Award di Legnago (VR), 13.054 voti; Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, 12.236 voti; La Baracca, Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, 8.207 voti; Fondazione Teatro Massimo di Palermo, 6.855 voti; Catalyst Associazione Culturale di Barberino di Mugello (FI), 5.828 voti e Trame Sonore, Mantova Chamber Music Festival, 5.099 voti.