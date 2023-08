Il Piccolo Teatro Città di Livorno a Villa Trossi con lo spettacolo 'Prima Pagina'

Livorno, 17 agosto 2023 - Il Piccolo Teatro Città di Livorno torna in scena dopo la rassegna primaverile “Muoversi come ospiti” e lo fa in grande stile questo sabato a Villa Trossi, alle 21.30, con lo spettacolo “Prima Pagina”. Il soggetto dell’adattamento teatrale proposto dalla Compagnia, e composto da Fulvio Romeo, mira alla rappresentazione e descrizione «degli aspetti più caratteristici del mondo del giornalismo d’oltreoceano». “Prima Pagina” altro non è che l’omonima opera teatrale comica del 1928 di Ben Hecht e Charles MacArthur, da cui è stato tratto il film - appunto - Prima pagina (The Front Page) nel 1974 diretto da Billy Wilder oltre a due precedenti trasposizioni cinematografiche: The Front Page di Lewis Milestone nel 1931 e La signora del venerdì di Howard Hawks nel 1940.

«L’opera si presenta come una divertente critica al cinico e irriverente mondo del giornalismo americano degli anni Trenta-Quaranta e forse oltre nell’ambito del quale, un affermato giornalista è pronto a lasciare la sua professione per sempre ma, per realizzare il suo intento, dovrà confrontarsi con la potente e machiavellica Direttrice del giornale l'Examiner, messa di fronte ad uno scoop eccezionale, e con la possibilità di inserire nella prima pagina il più importante articolo della storia del suo giornale», fanno sapere gli organizzatori. Il Piccolo Teatro Città di Livorno è una associazione teatrale amatoriale «indipendente e itinerante che ha scelto di avviare dei processi anziché occupare degli spazi», come fa notare a Il Telegrafo il suo presidente, Leonardo Barinci. A partire dalla scorsa primavera infatti, la compagnia teatrale amatoriale nata nel 1954/55 - per questo la «più antica e longeva» presente in città - è stata rinnovata nel suo organo amministrativo, nella Presidenza e nell’impianto organizzativo. Proprio Barinci, finissimo ingegnere e grande appassionato di teatro, aveva già svelato a questo giornale il presente e il futuro della compagnia: «Cercherò di essere un buon presidente - aveva dichiarato - ma soprattutto un generoso servitore, cercando di far funzionare l’associazione come un’impresa perché è il modo di operare che mi porto dentro e conosco meglio. Sono altrettanto consapevole però che a guidare la compagnia sarà soprattutto l’emozione, lo scambio umano, la condivisione». «Prima Pagina rappresenta il nostro fiore all’occhiello - dichiara Barinci Il Telegrafo -. Una rappresentazione frutto di un lavoro corale, spiritoso, originale e interessante che ha appassionato tutti gli interpreti della storica compagnia livornese, onorati di poterlo presentare al pubblico nel particolare contesto della pregiata villa ardenzina». Uno spettacolo, quindi, che ha l’ambizione e l’intenzione di «far luce sulle particolari forme aggressive di racconto della realtà come metodo giornalistico in voga in America negli anni ’40 e che, per certi versi, trova applicazione in alcuni casi ancora oggi anche in Italia», spiega Barinci, che aggiunge: «Si tratta di un’opera che da un punto di vista organizzativo ci ha impegnato molto, anche a causa del continuo contatto e confronto con gli addetti ai lavori americani. Anche questa produzione, come le due della rassegna primaverile, rispecchia il tentativo da parte nostra di (ri)lanciare proposte di riflessione su vari fronti: intendiamo suggerire una riflessione su un tema: in questo caso, quello dell’informazione evidenziando aspetti (critici) di un modo di fare giornalismo, come quello americano del tempo, poco cauto nel dare un certo tipo di notizie». L’appuntamento è per sabato 19 agosto ore 21.30 presso la Fondazione d’arte Trossi-Uberti, in via Ravizza 76. Costo del biglietto 10,00 Euro. Per prenotazioni: 345 1570462 o [email protected]. Maggiori informazioni a cura della Fondazione d’arte Trossi-Uberti e sul sito web della Compagnia all’indirizzo: www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.