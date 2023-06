Livorno celebra Mascagni dal 4 al 27 agosto: “Silvano” alla Terrazza, dalla Callas alla “Sabbia rusticana”. Il programma

Livorno, 29 giugno 2023 – Un artista è grande quando non si smette mai di scoprire qualcosa di nuovo su di lui, quando non ci si annoia mai a raccontarlo, a ricordarlo. Così è per Pietro Mascagni, il musicista per eccellenza di Livorno, al quale l’amministrazione comunale di Luca Salvetti ha giustamente dedicato un Festival che, se andrà in porto la proposta di legge fatta dal Pd al Governo, potrebbe diventare di valenza internazionale.

Pietro Mascagni

In attesa che il Governo faccia la sua parte, il Comune mette in piedi un programma che, dal 4 al 27 agosto, porterà sulla scena cittadina artisti del calibro di Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Gianmarco Tognazzi e giovani cantanti da tutto il mondo con un legame che si fa sempre più forte con la Grecia e il Giappone.

Le date

Il ricco calendario di eventi è stato presentato sul palcoscenico del Goldoni dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessore Simone Lenzi, da Marco Voleri direttore del Festival, da Mario Menicagli direttore artistico del Goldoni e dall’avvocato Luciano Barsotti per la Fondazione Livorno.

Si parte il 4 agosto alle 21 in piazza del Luogo Pio con ’[email protected]’ omaggio alla regina della lirica nel centenario della sua nascita. Il 5 agosto alle 22 in Fortezza Nuova ’La musica è pericolosa’. Il 6 agosto alle 21,30 in Fortezza Vecchia ’Sabbia rusticana’ Da un’idea di Marco Voleri.

Giuliana De Sio

L’ 11 agosto alle 20,26 - proprio quando il sole tramonta - sul lungomare di Antignano ’Mascagni al calasole’ e alle 22 ’Mascagni night’ con i solisti della Mascagni Academy. Il 12 agosto alle 21,30 in piazza del Teatro Goldoni ’O stella della sera’, concerto finale del concorso per pianisti accompagnatori dedicato a “Laura Pasqualetti”. Il 13 agosto alle 21.30 in Fortezza Vecchia ’Il giovane Mascagni’ I tempi del Conservatorio, concerto lirico. 18 agosto alle 21.30 in Fortezza Vecchia ’Forte Trio’ concerto di Musica da Camera del Novecento. Il 19 agosto alle 21,30 a Villa Maurogordato ’Mascagni sul prato’ solisti della Mascagni Academy e voce narrante Fulvio Venturi. Il 20 agosto alle 21,30 in Fortezza Vecchia ’Verismo all’opera’ con Livorno Music Festival.

Gianmarco Tognazzi (foto di Gianmarco Chiericato)

Il 23 agosto, alle 21.30 sulla Terrazza Mascagni sarà messo in scena ’Silvano’ dramma marinaresco in due atti, direttore Lorenzo Tazzieri, regia Carmelo Alù, scenografia Marina Conti, solisti della Mascagni Academy, orchestra e Coro del Teatro Goldoni. In apertura ’The eternal city Interludes to The Eternal City by Hall Caine’ di Pietro Mascagni. Il 24 agosto alle 21,30 sulla Terrazza Mascagni ’Mascagni incontra D’Annunzio, reading musicale in prima assoluta. Pietro Mascagni interpretrato da Alessandro Haber e Gabriele D’Annunzio da Gianmarco Tognazzi. Il 25 agosto alle 21.30 sulla Terrazza Mascagni Daniele Silvestri in “Estate x”.

Alessandro Haber

Il 26 agosto alle 21.30, sulla Terrazza Mascagni ’Concerto della banda della Aeronautica Militare’ con la Banda Nazionale della Aeronautica Militare, direttore Pantaleo Leonfranco Cammarano. Domenica 27 agosto alle 21.30 alla Terrazza Mascagni ’Dancing Mascagni’. Tramonto d’autore, in collaborazione con Conservatorio “P. Mascagni”. L ’8 agosto , il 16 agosto e il 22 agosto alle 19.30, al Gazebo Terrazza Mascagni. #Terremascagnane, in collaborazione con Comune di Bibbona, il 7 agosto alle 21.30 in Piazza Vittoria Bibbona ’Sabbia rusticana’.

Nicola Piovani

Mascagni fuori porta, l’ 11 giugno concerto a Stagira, Grecia (Penisola Calcidica) ’[email protected]’. Il 28 , alle 21.30, Coimbra, Portogallo in collaborazione con Orquestra Classica Do Centro di Coimbra. Il 9 settembre e il 10 settembre alle 19 Kitakyushu Geijutsu Theater, Giappone In collaborazione con Kitakyushu Geijutsu Theater (Giappone)’Cavalleria Rusticana’ solisti del Kitakyushu Geijutsu Theater, solisti della Mascagni Academy. Orchestra e Coro Kitakyushu Geijutsu Theater.

di Michela Berti