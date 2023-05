Livorno ha anche un’altra virtù: l’estate più lunga del mondo, una valanga di eventi fino a dicembre

Livorno, 12 maggio 2023 – “Cacciucco Pride“, “Effetto Venezia“, “StraBorgo“ oppure il “Mascagni Festival“ e le gare remiere del Palio Marinaro. Sono solo alcune delle principali attrattive del ricchissimo cartellone di eventi che si intitola Livorno, l’estate più lunga del mondo, che arriverà ben oltre la bella stagione: si concluderà infatti a fine dicembre.

Questa è la seconda edizione dopo l’esordio nel 2022, presentata in Regione, come ormai è consuetudine, con la partecipazione del Governatore Eugenio GIani, da Livorno il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla cultura Simone Lenzi e al commercio e turismo Rocco Garufo. La città dei Quattro Mori ha intenzione di sorprendere, per il secondo anno consecutivo, i visitatori e i turisti travolgendoli con oltre cinquecento appuntamenti in programma, fra cui tre mostre, ai quali probabilmente se ne aggiungeranno altri.

Dal 1 luglio all’ 8 ottobre la Mostra “Alinari“, dedicata ad alcuni dei più suggestivi scatti del Maestro della fotografia al Museo della Città in piazza del Luogo Pio, nel cuore della Venezia, il quartiere di Livorno sorto tra acqua e isolotti come la “Serenissima“ della Laguna. Dal 4 al 27 agosto si celebrerà il “Mascagni Festival“ in onore del compositore livornese Pietro Mascagni, autore di Cavalleria Rusticana, una delle opere più rappresentate al mondo.

Nell’omonimo quartiere dal 2 al 6 agosto si potrà vivere la magia di “Effetto Venezia“ la festa simbolo dell’estate livornese. Fondendo e contaminando i rispettivi calendari, il “Mascagni Festival“ e “Effetto Venezia“ offriranno una serata indimenticabile sabato 5 agosto alle 21.30 in Fortezza Nuova con “La musica è pericolosa“: al pianoforte in maestro Nicola Piovani, al sax clarinetto Marina Cesari, fisarmonica Sergio Colicchio; al violoncello, chitarra, mandoloncello Pasquale Filastò e alla batteria percussioni Vittorino Naso. Al contrabbasso Marco Loddo.

Dal al 4 giugno un altro evento fortemente identitario della città di Livorno: “Straborgo“, la festa in uno dei quartieri più antichi, a pochi passi dalle vestigia del glorioso Cantiere Fratelli Orlando (dove venivano varate le navi, oggi i mega yacht del Gruppo Azimut Benetti). La musica la farà da padrona a “Straborgo“ con ospiti del calibro di Carmen Consoli il 1 giugno, Rosa Chemical, rivelazione della 73ª edizione del Festival di Sanremo il 3 giugno. Il 2 giugno la band Gary Baldi Bros. E molto altro. Dal 1 al settembre è d’obbligo la tappa al “Cacciucco Pride“ l’evento dedicato al piatto che più di ogni altro rappresenta Livorno.

È un vero e proprio festival, promosso dal Comune, che celebrare il piatto più famoso di Livorno. Oltre che nei locali e ristoranti, il cacciucco sarà ovunque: nelle strade, a bordo dei battelli e in versione take away. Sarà nei luoghi simbolo di Livorno: nell’ottocentesco Mercato delle Vettovaglie, al Mercato Ittico, all’Acquario, in Fortezza Vecchia.