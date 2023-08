“Livorno Music Festival” dal 17 agosto al 7 settembre: tutte le informazioni, il cartellone, i biglietti / Video

Livorno, 1 agosto 2023 - Presentato il cartellone dettagliato dei concerti della tredicesima edizione del Livorno Music Festival. Il programma della manifestazione che va dal 17 agosto al 7 settembre è stato svelato martedì mattina nella Sala Cappiello della Fondazione Livorno, in Piazza Grande, alla presenza della stampa tra cui Il Telegrafo, ma anche addetti ai lavori e cittadinanza.

Hanno preso parte al tavolo il presidente della Fondazione Livorno Luciano Barsotti, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, Il direttore artistico del Festival Vittorio Ceccanti, Emanuele Rossi e Federico Rovini, rispettivamente Presidente e Direttore del Conservatorio Mascagni. Oltre venti i concerti con 124 artisti in sette dei luoghi culturalmente più significativi del patrimonio storico e artistico della città di Livorno, tra cui la Fortezza Vecchia, il Mercato Centrale e il Cisternino, i Bottini dell’Olio solo a titolo d’esempio. Ben 27 corsi di alto perfezionamento strumentale e interpretazione musicale - le c.d. «masterclass» -, volti a favorire la promozione di scambi culturali internazionali e la formazione di giovani musicisti di ogni età e nazionalità. Ancora, 33 insegnanti coinvolti, 73 giovani talenti selezionati, effettivi ai corsi, su 315 partecipanti, fra strumentisti cantanti, impegnati come solisti o in gruppi da camera o in orchestra. Questi i numeri che riassumono e descrivono il Livorno Music Festival 2023.

Il cartellone è stato presentato dall’Associazione Amici della Musica di Livorno, realizzato con il sostegno del Comune di Livorno e del Conservatorio “P.Mascagni” e con il contributo del Ministero della Cultura, della Fondazione Livorno, di Castagneto Banca 1910 e della Regione Toscana. Molte le collaborazioni: Fondazione Piaggio, ISIS Niccolini Palli, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Mascagni Festival, Contempoartensemble e il patrocinio della Provincia di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale MTS. Tra le novità di quest’anno l’utilizzo della Sala Cappiello della Fondazione Livorno come ulteriore sede dei corsi, la collaborazione con il Mascagni Festival per uno dei concerti del cartellone e nuovi luoghi per lo svolgimento degli spettacoli come il Teatro Goldoni e il Mercato Centrale.

«Si tratta dell’edizione più grande dalla sua fondazione», ha dichiarato ai microfoni de Il Telegrafo il direttore artistico della manifestazione, Vittorio Ceccanti. «Un festival - ha aggiunto - come ‘bottega’ della musica di stampo rinascimentale, tra i primi posti in Europa per numero di corsi di perfezionamento e opportunità concertistiche per musicisti di talento, con un calendario eventi di altissimo profilo internazionale». Ceccanti ha rimarcato un aspetto chiave che contraddistingue il Livorno Music Festival, ovvero che la manifestazione non si dota di «mera concertistica, ma anche di produzione fatta in casa»: tutto ciò che è stato pensato, creato, prodotto e suonato è «di proprietà esclusiva del Festival e può essere ascoltato soltanto nelle serate livornesi e non altrove». Quanto alla formula ispiratrice del Festival: «Passare il testimone tra generazioni di musicisti non solo durante le lezioni in aula, ma attraverso il confronto diretto sul palcoscenico» inteso come spazio principe «di modi differenti di intendere la musica».

Illustri i nomi dei docenti: solisti di vasta carriera internazionale, prime parti di grandi orchestre europee, didatti provenienti dalle maggiori accademie del continente. L'omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita, la forte concentrazione sui repertori da camera, cardine della condivisione musicale che sta a cuore al Festival, e l'attenzione verso il melodramma, la musica per il grande schermo, la musica popolare, la contemporanea, il tango argentino, i principali focus tematici della rassegna.

Ad inaugurare la tredicesima edizione sarà il concerto in Fortezza Vecchia “Music for Movies”, programma commissionato per l'occasione a Ilio Barontini. Il pianista livornese, a lungo docente al "Mascagni, ha arrangiato per la tastiera una serie di memorabili colonne sonore, dai classici Disney a Henry Mancini, Morricone, Piovani, John Williams, attraverso cui ripercorrere idealmente la storia del cinema.

BIGLIETTI PER I CONCERTI I concerti in Fortezza Vecchia che si svolgeranno all’aperto, in caso di maltempo saranno spostati nei locali al suo interno. I concerti al Museo di Storia Naturale si svolgeranno in Sala del Mare. Ingresso unico fino ad esaurimento posti; saranno disponibili posti a sedere non numerati. La prenotazione è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a [email protected] oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo.

COSTO DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI € 10,00: posto unico non assegnato per tutti i concerti, esclusi quelli del 23 agosto. € 7,00: posto unico non assegnato per ciascuno dei 2 eventi [email protected] del 23 agosto. € 1,00: ridotto artisti e studenti del LMF. Ingresso gratuito: under 12 Per gli eventi in Fortezza Vecchia e al Mercato Centrale con l’acquisto del biglietto del concerto possibilità di: - apericena a € 10,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza (per i concerti serali). - colazione a € 2,50 al Bar Fortezza (dopo il Concerto all’Alba). - “pasta party con bevuta” a € 10,00 dalle ore 19:30 all’interno del Mercato Centrale prenotabile direttamente all’Osteria alle Vettovaglie (prenotazione necessaria al tel. 3477487020).

ORARI E MODALITÀ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI Per il concerto Astra in Vertice al Teatro Goldoni, è possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria del Teatro il martedì e il giovedì con orario 10:00/13:00 e il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 20:00, oppure online in prevendita su ticketone.it link: https://www.ticketone.it/event/astra-in-vertice-belkin-baglini-teatro-goldoni-17337666/ Per tutti gli altri concerti, i biglietti si possono acquistare il giorno stesso nel luogo dell’evento: Dalle ore 19:30 per i concerti delle ore 21:00 in Fortezza Vecchia e al Mercato Centrale; Dalle ore 18:00 per il concerto in Fortezza Vecchia del 23 agosto dalle 18:30; Dalle ore 6:00 per il concerto all’Alba in Fortezza Vecchia; Dalle ore 20,15 per i concerti al Museo di Storia Naturale, ai Bottini dell’Olio, A San Ferdinando, al Museo Piaggio.

di Francesco Ingardia