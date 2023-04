Livorno sarà la capitale dell’umorismo: in arrivo “Antani, comicità e satira come se fosse”

Livorno, 14 aprile 2023 - È il giornalista Luca Bottura il direttore artistico del “Festival sull'umorismo” che si svolgerà a Livorno dal 12 al 14 maggio.

L'edizione 2023 ha come titolo “Antani, comicità e satira come se fosse”, un omaggio alla comicità toscana e al film “Amici miei”.

Tra gli ospiti Makkox, Valerio Aprea, Antonio Losito: previsto anche un “campionato di rassegna stampa” con Gad Lerner, Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Giulia Merlo, Marianna Aprile. Spazio poi a “Antani live show” con la partecipazione da remoto del cardinale Matteo Maria Zuppi e al ciclo di presentazioni di libri curato da Paolo Maggioni.

Il festival è a cura di Fondazione Livorno: "Di questo appuntamento la città aveva particolarmente bisogno - ha detto Cinzia Pagni, vicepresidente della Fondazione -. Dopo la lunga parentesi di lockdown e pandemia, incalzata da bollettini di guerra e notizie sempre più preoccupanti, si sentiva davvero l'esigenza di stare insieme, accomunati da una risata corale e liberatoria”. “Scorrendo il denso programma del festival mi viene in mente ciò che disse Rambaldo Melandri in 'Amici Miei atto IÌ spiegando cos'è il genio - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Per lui è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. E il Festival sull'umorismo mi suscita proprio questo richiamo, probabilmente aiutato in questo anche dai continui rimandi ad Antani”.

Bottura ha detto che "ridere, sorridere, talvolta persino irridere è più che mai decisivo, necessario, urgente”.