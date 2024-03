Masterchef, Eleonora Riso riabbraccia la sua Livorno: evento a Porta a Mare

Livorno, 15 marzo 2024 – Riabbraccerà la sua Livorno nel primo evento ufficiale dalla vittoria a Masterchef. Eleonora Riso torna nella sua città per un incontro con i fan a Porta a Mare. L’appuntamento è per la giornata di sabato 16 marzo alle 16.30 alle Librerie Coop. Nella sua città in tantissimi hanno seguito la ragazza di Collesalvetti durante Masterchef.

Gli appassionati del programma non si sono persi una puntata, altri hanno seguito soltanto la finale, incuriositi dalla concittadina pronta ad accarezzare il sogno della vittoria. Tutti hanno tifato per lei, per la sua spontaneità, la sua trasparenza.

E ora appunto il primo evento pubblico. Il volume si chiama “Laboratorio di Sapori – 80 ricette ganzissime”. Chi avrà con sé una copia del libro potrà incontrare Eleonora per il firmacopie. Durante l’incontro la vincitrice di Masterchef si racconterà e parlerà delle emozioni ancora vive dopo la vittoria.

Ex studentessa del liceo scientifico Cecioni, Eleonora poi ha fatto varie esperienze fino a diventare cameriera nelle celeberrima enoteca Pinchiorri di Firenze. La sua vita dalla proclamazione in poi è cambiata. I progetti sono tanti. Per il momento c’è già il libro con le ricette.