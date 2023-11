Natale al museo con "Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione”

Livorno, 15 novembre 2023 - "Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione”, è questo il nome della mostra scelto per omaggiare il genio assoluto del Rinascimento, Leonardo da Vinci, che si terrà a Livorno dal 20 dicembre 2023 al 1 aprile 2024 al Museo della Città, in Piazza del Luogo Pio. L’ultimo grande evento che segue alla mostra su Modigliani, Banksy, L’avventura di Montparnasse, che di fatto chiude il ciclo delle grandi mostre prima del riallestimento del Museo dei Bottini dell’Olio.

Un'esibizione promossa e organizzata dal Comune di Livorno, insieme a Metamorfosi Eventi, per un investimento complessivo che rasenta il milione di euro e che vedrà come curatrice la dott.ssa Sara Taglialagamba (catalogo Sillabe). In tutto circa 70 opere che descrivono il connubio strettissimo tra bellezza e invenzione proprio del genio universale, tra cui 15 disegni autografi di Leonardo da Vinci del Codice Atlantico, provenienti dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, il Codice sul Volo degli Uccelli dalla Biblioteca Reale di Torino, e altre opere in prestito dagli Uffizi, dalla Fondazione Pedretti e da una collezione privata. Oltre a questo, vi saranno anche disegni e dipinti leonardeschi che testimoniano la ricezione e la diffusione di temi di Leonardo.

«Nella mente di Leonardo bellezza e invenzione costituiscono un binomio indissolubile, così come l’intento della rappresentazione è inscindibile dal processo della conoscenza. La mostra vuole offrire quindi l’occasione di immergersi nella mente dell’artista approfondendo il suo rapporto tra il disegno e la pittura, che considera una scienza naturale. Rispetto ai suoi contemporanei, infatti, il costante e minuzioso studio del vero non si limita a esercizi teorici di riproduzione, ma è il risultato diretto di una miracolosa investigazione della natura», fanno sapere gli organizzatori.

La mostra avrà anche una sezione dedicata all’arte contemporanea, in omaggio al prof. Carlo Pedretti, storico dell’arte e grande conoscitore dell’opera leonardesca, nella sezione contemporanea del Museo della Città il cui allestimento sarà inaugurato nel mese di gennaio, a cura di Paolo Cova, direttore scientifico del Museo della Città stesso. Le opere di questa sezione, che fanno parte della collezione permanente del Comune di Livorno, evidenziano le suggestioni che Leonardo esercitò su grandi artisti come Lucio Fontana, Piero Dorazio, Pino Pascali. A queste si aggiungeranno opere appartenenti alla Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, da Keith Haring, ad Arnaldo Pomodoro, da Aligi Sassu, a Richard Buckminster Fuller.

L’evento è stato presentato mercoledì mattina nella suggestiva cornice della Sala del Grande Rettile del Museo della Città, a cui, oltre agli organi di stampa tra cui Il Telegrafo, hanno preso parte sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, il presidente di Metamorfosi Pietro Folena, il direttore generale di Metamorfosi Vittorio Faustini, la curatrice della mostra Sara Taglialagamba, il dirigente del Settore Cultura e Musei del Comune Giovanni Cerini, il direttore scientifico del Museo della Città Paolo Cova.

Questo l’intervento del sindaco Salvetti in conferenza stampa : «Livorno trascorrerà le festività natalizie in compagnia di Leonardo da Vinci. Con questa mostra si chiude Un percorso che ha riportato il Museo di Città al centro di un circuito nazionale di riferimento per l’arte e la cultura. Nel 2018 quel museo ospitava in media 8 mila visitatori l’anno, nei quattro anni successivi, nonostante il covid, siamo ad una media che va oltre le 40 mila presenze annue. L’evento dedicato a Leonardo da Vinci, che aprirà a dicembre e durerà tre mesi, farà crescere ancora questo dato. Le 70 opere in mostra saranno testimonianza di “bellezza e invenzione” come narra il titolo dell'esposizione, che sono certo, saranno apprezzate e visitate non solo dai livornesi, ma anche dai tanti turisti che ormai da tempo sono presenti nella nostra città».

«Questa mostra è un sogno che abbiamo realizzato con pazienza in due anni di lavoro.

Il genio universale di Leonardo inaugura la modernità e da molto punti di vista rappresenta lo spirito più autentico di tutto ciò che si proietta nel futuro forte delle sue radici: Livorno è una città che, per la sua stessa storia, può far tesoro di questa grande lezione perché di questa stessa lezione è figlia», l’intervento dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi.

«Metamorfosi è veramente felice di realizzare a Livorno un importante progetto espositivo di Leonardo – dichiara il presidente di MetaMorfosi Eventi Pietro Folena. - Siamo stati protagonisti delle grandi mostre nel cinquecentenario della sua morte, e ora a Livorno. Con ostinazione, va detto, l’assessore Lenzi ha voluto questo progetto che magari poteva sembrare tempo addietro difficilmente realizzabile. La mostra certifica il tipo di legame profondo che Leonardo ha avuto con la costa toscana, con l’Arno, con l’acqua e siamo orgogliosi di poter allestire una mostra all’interno di uno dei più belli spazi pubblici e civici per le esposizioni, flessibile e modulare».

ORARI E PREZZI

Giorni e orari di apertura:

- dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

- sabato, domenica e festivi 10.00-21.00

- 24 dicembre e 31 dicembre chiusura ore 20.00

Biglietti

• Intero € 15,00

• Ridotto € 10,00 ( sotto 18 anni, sopra 65 anni, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sopra le 20 persone )

• Scuole per ogni bambino €5,00

• Visite guidate € 75,00 ( max 25 persone )

• Audioguide € 3,00

• Visita guidata per le scuole € 2,00 a bimbo

• Visita guidata + laboratorio didattico € 5,00 a bimbo

• Cumulativo con Museo Fattori € 18,00