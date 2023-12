Omaggio a Mascagni con “Cavalleria Rusticana”

Livorno, 5 dicembre 2023 – In occasione del 160esimo anniversario della nascita di Pietro Mascagni, la stagione lirica della Fondazione Teatro Goldoni in collaborazione con il Mascagni festival, rende omaggio al compositore livornese con la prima esecuzione europea della partitura autografa di ’Cavalleria rusticana’.

L’evento, atteso per giovedì 7 dicembre, alle 20 al Teatro Goldoni di Livorno, è coprodotto dal Teatro Goldoni con il Teatro dell’Opera Giocosa Savona e Kitakyushu City Opera, il Teatro giapponese dove questa originale versione musicale curata dal direttore d’orchestra Akitoku Nakai, ha debuttato con successo lo scorso settembre.

«L’opera ’Cavalleria rusticana’ è conosciuta nella sua versione tradizionale, ma esiste anche un’altra versione – spiega il maestro Akitoku Nakai – il manoscritto originale».

Nel team artistico, che lega per questo nuovo allestimento il Teatro di tradizione livornese e il Giappone, anche il regista Carlo Antonio De Lucia, già attivo come tenore in campo internazionale e da anni impegnato nella regia lirica sia in Italia che all’estero.

Il cast è composto da: Victoria Khorushunova (Santuzza), Alberto Profeta (Turiddu), Stavros Mantis (Alfio), Claudia Marchi (Mamma Lucia) e Laura Del Río (Lola); aiuto regia Vincenzo Maria Sarinelli, scene e costumi Teatro Goldoni Livorno, luci Matteo Catalano; Orchestra e Coro del Teatro Goldoni di Livorno in collaborazione con Coro Kitakyushu City Opera, Maestro del coro Maurizio Preziosi.

Ultimi posti disponibili al botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290) aperto martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ; mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30. Tutte le informazioni su: www.goldoniteatro.it.