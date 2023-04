Paolo Cova nuovo direttore del Museo della Città di Livorno: “Qui c’è un patrimonio eccezionale, lo valorizzeremo al massimo” / Video

Livorno, 15 aprile 2023 - “Riteniamo che Paolo Cova abbia il profilo più adatto per lavorare su un allestimento del Museo della Città che metta Livorno al centro della vocazione internazionale che ne ha sancito la nascita e animato la storia. Lavorare con lui sarà un piacere”.

Così l’assessore alla Cultura Simone Lenzi ha presentato questa mattina nella Sala del Grande Rettile Paolo Cova, nuovo Direttore Scientifico del Museo della Città, un profilo di primissimo piano, scelto attraverso una selezione per titoli e colloqui durata molti mesi, che si è conclusa il 3 aprile scorso.

Alla conferenza stampa, presieduta dal sindaco Luca Salvetti erano presenti, anche il dirigente settore cultura del Comune Giovanni Cerini e la responsabile ufficio museo e biblioteche Cristina Luschi.

“Il Museo inaugurato nel 2019, struttura bellissima – ha dichiarato il sindaco Salvetti - partiva dall’idea sicuramente importante e condivisibile di riappropriarsi della storia della città attraverso le collezioni cittadine, ma lo faceva in maniera statica e non funzionava, tant’è che nella precedente amministrazione ha avuto una media di 8000 visitatori l’anno (40mila in 5 anni). Noi, con le mostre temporanee, da Modigliani a Banksy - abbiamo avuto 180mila persone in 4 anni, di cui due di pandemia, e questo ci fa pensare che sia importante lavorare sì sulle collezioni cittadine e sulla nostra storia, ma in maniera flessibile, aprendoci anche alle mostre temporanee”.

La scheda di Paolo Cova

Paolo Cova è uno storico dell’arte con esperienze universitarie, di gestione museale e di esperto in tv, dalla Rai a Sky Arte. Nato nel 1981, lombardo, studi storico artistici e specializzazioni all’Università di Bologna, ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui: le voci del Dizionario Biografico Treccani; il nuovo manuale di Carlo Bertelli Invito all'arte 2. Il Medioevo (Pearson 2017); la monografia Le arti e la spada. La committenza artistica dei Templari e dei cavalieri di Malta in Emilia e in Romagna (Persiani Editore 2018); l’articolo The Ludovisi Tondo: a rediscovered sculpture by Jacopo della Quercia” (The Burlington Magazine, 2021) a seguito della scoperta di quest’inedita scultura di Jacopo della Quercia.

La presentazione di Paolo Cova, nuovo direttore Museo della Città di Livorno (Foto Novi)

Durante la selezione ha puntato molto sul concetto di museo che secondo le linee guida Icom deve essere il più possibile accessibile e inclusivo, promuovere la diversità e la sostenibilità. I musei operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze."