“Pink Floyd History”, venerdì lo show dei record in Fortezza Vecchia

Livorno, 4 luglio 2023 – Venerdì 7 luglio arriva alla Fortezza Vecchia di Livorno lo show dei record Pink Floyd History.

Dopo aver riscosso successi in tutta Europa finalmente arriva in Italia con alcune date e il pubblico toscano potrà applaudirlo venerdì 7 luglio alle ore 21,30 alla Fortezza Vecchia di Livorno.

Pink Floyd History è uno spettacolo molto amato e arriva a Livorno dopo un applaudito tour che da otto anni gira in Europa conquistando il pubblico in Polonia Croazia, Slovenia, Svizzera, Cecoslovacchia registrando ovunque numerosi sold-out.

''Sono molto felice di tornare a Livorno perché proprio qui per la prima volta ho visto i Pink Floyd in concerto dal vivo – dichiara Massimiliano Salani, direttore musicale - è qui che mi sono innamorato della loro musica oramai trent'anni fa e suonare alla Fortezza Vecchia mi dà grande emozione''.

Livorno quindi si tingerà di rock con ''Pink Floyd History'' e nell'aria risuoneranno i loro più grandi successi da ''The Piper at the gates of dawn'' fino a ''The Wall'' e oltre.

Lo show di Stage11 porterà alla Fortezza Vecchia la storia del gruppo britannico in una serata-evento inedita e spettacolare, che trasformerà il cuore della cittadina labronica in un palcoscenico mozzafiato e travolgente. Sul palco musicisti e luci spettacolari per ripercorrere i cinquant'anni che hanno cambiato il volto della musica rock.

Un vero e proprio spettacolo tributo, dunque, tutto dedicato ai Pink Floyd: lo show, in scena dal 2016, conquista e convince per il talento dei musicisti e per la spettacolarità delle scenografie: uno show a 360 gradi che, con puntualità e rispetto dell'originale, accompagna il pubblico alla riscoperta di brani storici e indimenticabili, dalle atmosfere psichedeliche degli esordi fino ai grandi e intramontabili classici come ''Another brick in the wall'', ''Wish you were here'' e tanto altro.