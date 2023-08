DiesAnEra, Livorno ha un’anima metal

Livorno, 21 agosto 2023 – Oltre 1.600 chilometri di macchina per raggiungere il "terreno sacro" del Wacken Open Air e per suonare quattro brani tratti dal loro ultimo album Grudge davanti a 40 giurati e al pubblico della Metal Battle. Ne è valsa la pena, però, perché i DiesAnEra, band metallara livornese composta da Valerio Voliani (voce), Ilario Danti (chitarra), Matteo Langella (basso), Yuri Giannotti (chitarra) ed Emilio Simeone (batteria), si è aggiudicata il quinto posto, portando l'Italia ai vertici del contest, uno dei più ambiti al mondo fra i gruppi di quel genere rock.

Nella cittadina di Wacken, nel nord della Germania, è da poche settimane andata in archivio la 32esima edizione del festival, visitato ogni anno da circa 75.000 spettatori che riempiono l'Holy Ground, il “terreno sacro”, in ogni ordine di posti. Ogni volta il festival batte il record di biglietti venduti in minor tempo: quest'anno, tanto per avere un ordine di grandezza, sono stati 80.000 i tagliandi staccati.

All'interno di questa iniziativa la Wacken Foundation ha dato vita alla Metal Battle. Il contest è attivo in tutto il mondo,in più fasi: le band si affrontano prima nelle loro nazioni ed i vincitori volano diretti alla finalissima, che si è svolta ai primi di agosto. Più di trecento band hanno partecipato alle varie Metal Battle nazionali e solo in 30 hanno conquistato il diritto di partecipare al festival di Wacken. Sembrava buttar male quest'anno, a causa delle condizioni critiche del tempo e della bomba d'acqua caduta nei primi giorni che ha creato un pantano problematico. I bollettini non erano rassicuranti, si è dovuto interrompere l'arrivo dei mezzi a motore nel campeggio e poi l'accesso al festival stesso, ma l'alta capacità di risolvere i problemi tipicamente tedesca, ed in particolare del team del Wacken Open Air, ha fatto sì che in breve tempo la zona fosse nuovamente accessibile, anche se a capacità ridotta di persone, mezzi e tende al campeggio. La stessa Metal Battle il primo giorno ha subito un ritardo di due ore, provocando la cancellazione di quattro band in gara e lo slittamento di altre tre band alla sera stessa. I DiesAnEra, che avevano ottenuto il pass per la finale nelle selezioni italiane, hanno suonato i loro venti minuti migliori davanti al pubblico di Wacken e in diretta mondiale livestream sui canali ufficiali di Wacken Open Air: Magenta Music e Live Nation.