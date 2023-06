Rosa Chemical sul palco di “Straborgo”: concerto in piazza Mazzini

Livorno, 3 giugno 2023 – Per il sabato di “StraBorgo” è il momento di Rosa Chemical, la rivelazione di Sanremo 2023 con Made in Italy, un brano provocatorio che racchiude tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente del giovane artista piemontese. Poliedrico, eclettico, dalle mille sfaccettature e non etichettabile, non ha dato sfogo alla sua creatività solo a livello musicale - con influenze che spaziano dall’hiphop alla trap all’elettronica -, ma lavorando anche come modello per la marca italiana di moda Gucci, come art and creative director e dedicandosi alla scrittura di videoclip.

ROSA CHEMICAL

Come sempre, le altre iniziative di StraBorgo 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere.

L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi.

Anche quest’anno è disponibile il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Il programma di sabato 3 giugno

Borgo dei Cappuccini, mostra stradale permanente di Stefano Pilato

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE - mostra fotografica

Alphonse Club, via Malenchini 35 / ore 19.00 - 01.00

MOSTRA D’ARTE “Momenti di club” di Stefano Lenzi

Area commerciale Porta a Mare

STRABORGO A PORTA A MARE

Ore 19.00 - 23:00

Esposizione di auto d’epoca dell’Associazione Topolino Club di Livorno

Vie di Borgo dei Cappuccini

ARTE DI STRADA

Ore 21.00, 22.00 e 23.00

Moruga drum

Ore 21.00 e 22.30

Spettacolo itinerante – trampoli

Marco Monsieur bislacco

Ore 21.30

Compagnia Gran Mastro

Spettacolo “Scen-sen-so. Deliri di clown”

di e con Maurizio Marchetti

clownerie

Area commerciale Porta a Mare

STRABORGO A PORTA A MARE

Dalle 19.00

Mostra di pittura “Arte sotto gli archi”

Dalle 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys

Ore 21:00

Parata itinerante “Bollicine”

Ore 21.45

Spettacolo “Rocambolesco” con Mr. Fred

Piazza Mazzini, ore 23.30

ROSA CHEMICAL in concerto