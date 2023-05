Con “Straborgo” si anima uno dei quartieri storici di Livorno. E arriva anche Rosa Chemical

Livorno, 24 maggio 2023 – Pronti per la grande festa nel quartiere del Borgo. Straborgo compie tre anni e lo fa restando fedele ad un format che si è presentato da subito come vincente: l’evento dell’estate livornese che accende i riflettori sull’identità di uno dei quartieri che meglio rappresenta lo spirito della città in coincidenza con la Coppa Risi’atori.

Quattro giorni di concerti, sport e cultura, a cavallo tra tradizione e innovazione, dislocati all’interno di Borgo dei Cappuccini. La manifestazione è stata presentata al Cisternino di Città a Livorno dal sindaco Luca Salvetti, l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo, il presidente del comitato organizzatore della Coppa Barontini, Luca Ondini, e Adriano Tramonti, referente eventi, promozione e Ambito della Fondazione LEM organizzatrice dell’evento.

“Straborgo rientra nel percorso che l'Amministrazione, insieme al Lem, ha fatto in questi quattro anni di rilancio e rivitalizzazione di momenti spettacolari, culturali e sportivi – ha esordito il sindaco Luca Salvetti - Sono stati arricchiti i marchi tradizionali come Effetto Venezia, e creati ex novo dei brand come il Mascagni Festival, Garibaldissima e Straborgo. Come presenze e ritorno di immagine quest’ultimo è il più grosso evento pensato e realizzato per rivitalizzare il quartiere attraverso tre elementi: presentare Borgo dei Cappuccini in una chiave diversa, offrire una proposta musicale e spettacolare, rivitalizzare la Coppa Risiatori, storica gara remiera. Da segnalare ciò che sta accadendo anche nella zona di Porta a mare, una parte della città decollata piano piano che a breve ci restituirà anche la torre dell'orologio e l’area degli ex cantieri”.

La presentazione di Straborgo

Il cuore pulsante della festa anche quest’anno resta piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani secolari ospiterà i concerti di Carmen Consoli + Marina Rei (giovedì 1° giugno), Gary Baldi Bros (venerdì 2 giugno) e Rosa Chemical (sabato 3 giugno). Il 4 giugno sarà consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati dalla Coppa Risi’atori. Anche quest’anno il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini. A conclusione della giornata, la cena di festeggiamento con tutti i quartieri concorrenti che vedrà anche all’opera una brigata di servizio del Parco del Mulino. A coronamento, la proiezione di immagini delle gare, le premiazioni e l’intrattenimento di Stefano Santomauro. Le altre iniziative di Straborgo 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Il 2 giugno, in piazza Mazzini, un suggestivo spettacolo di tessuti aerei degli acrobati Flying Sugar della palestra Solidago Fitness. Infine, non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con proposte di artigianato in Piazza Mazzini e di altro tipo in via Cavalletti.

Quest’anno Fondazione LEM ha affidato la realizzazione dell’immagine della manifestazione a Valentina Savi, illustratrice livornese di livello nazionale che con il suo originale tratto ha rappresentato al meglio la freschezza di cui si riveste Straborgo da tre anni a questa parte.