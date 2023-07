Teatro Goldoni, ecco il cartellone della stagione 2023-24 / Video e foto

Livorno, 17 luglio 2023 - E’ stato presentato questa mattina il cartellone 2023-2024 del Teatro Goldoni di Livorno. Oltre settanta gli spettacoli tra lirica, prosa, sinfonica ed eventi.

Il programma della prossima stagione è stato svelato questa mattina in una conferenza stampa riservata ai giornalisti e agli addetti ai lavori. Direttamente sul palcoscenico del teatro hanno preso la parola il direttore amministrativo del Goldoni Mario Menicagli, il direttore artistico Emanuele Gamba e per l’amministrazione comunale il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla cultura Simone Lenzi, i quali hanno entrambi rimarcato il peso specifico del Teatro nel tessuto cittadino in quanto vero «motore delle proposte artistiche di Livorno».

«Un cartellone, il nostro, presentato in largo anticipo - ha dichiarato ai microfoni de Il Telegrafo Menicagli - per poter sfruttare al meglio la parte estiva considerando altre programmazioni come il Mascagni Festival e Effetto Venezia. Qui, ci saremo con degli info point per spiegare al pubblico quella che sarà la nostra stagione 2023-2024. Una programmazione nutrita quella messa in piedi, a partire da metà settembre in poi. Oltre 70 gli eventi che ha disegnato nel nostro cartellone il direttore artistico Emanuele Gamba. Un cartellone che ne racchiude in sé quattro tra lirica, prosa, sinfonica e eventi».

Il Telegrafo ha scambiato anche due battute con il direttore artistico Gamba, il quale ha parlato di un «cartellone succoso e denso di titoli, a partire dalla lirica». «Partiremo ovviamente con la ‘Cavalleria Rusticana’, - ha dichiarato - in omaggio a Pietro Mascagni, in co-produzione data la partecipazione con un teatro giapponese. Dopo di che avremo ‘Il Trovatore’, frutto di una co-produzione con molti teatri italiani e infine spazio per la ‘Turandot’ che conclude la nostra stagione lirica ma che apre i festeggiamenti per l’anno pucciniano. Lirica a parte, avremo 8 succosi appuntamenti con la prosa».

Per maggiori approfondimenti e per consultare dettagliatamente l’intero programma: https://www.goldoniteatro.it/spettacoli/

Abbonamenti e biglietti

STAGIONE LIRICA Abbonamenti (3 Opere) I Settore € 120 • Il Settore € 100 • III Settore € 80 • Loggione € 60 • Giovani Under 20 € 55 in ogni settore Biglietti I Settore Intero € 43 • Ridotto Coop € 40 II Settore Intero € 38 • Ridotto Coop € 35 III Settore Intero € 33 • Ridotto Coop € 30 Loggione • € 20 Ridotto Under 20 € 20 in ogni Settore Conferme Abbonamenti dal 18 luglio al 30 settembre. Nuovi Abbonamenti dal 3 ottobre Biglietti dal 11 ottobre

SINFONICA Abbonamenti Posto Unico € 80 (14 Concerti) Biglietti Posto Unico • € 10 Ridotto Under 20 • € 5 Conferme Abbonamenti dal 18 luglio al 30 settembre. Nuovi Abbonamenti dal 3 ottobre Biglietti dal 11 ottobre La Nona • Biglietti € 30/10

PROSA Abbonamenti Posto Unico € 220 (8 Spettacoli) Biglietti Posto Unico € 33 Ridotto Coop • € 30 Ridotto Under 20 • € 15 Conferme Abbonamenti dal 18 luglio al 30 settembre. Nuovi Abbonamenti dal 3 ottobre Biglietti dal 11 ottobre

BIGLIETTERIA • dal 18/7 al 30/9 sarà aperta martedì e giovedì ore 10/13; dal 3/10 martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì venerdì e sabato ore 16.30/19.30. Nei giorni di spettacolo la bialietteria aprirà 2 ore prima dell'inizio. Vendita online su goldoniteatro.it e ticketone.it