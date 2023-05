Torna il “Surfer Joe Summer Festival”: alla Terrazza Mascagni quattro giorni di musica ed eventi

Livorno, 4 maggio 2023 – Da giovedì 22 a domenica 25 giugno lo splendido scenario della Terrazza Mascagni di Livorno ospiterà la quindicesima edizione del festival più importante al mondo dedicato alla “surf music”, il Surfer Joe Summer Festival.

La surf music, che pur di base rimane strumentale, si è unita con il blues, il metal, il punk, il jazz e talvolta l’elettronica, dando vita a nuove sfumature interessanti.

Surfer Joe Music, fin dal 2002, diffonde la cultura della surf music e racconta da dove proviene, creando con il Summer Festival un punto di ingresso per avvicinarsi a questo genere, coinvolgendo le leggende ma allo stesso tempo promuovendo i nuovi artisti, in un evento vario fatto di concerti, incontri, seminari, sport e divertimento per tutte le età.

Il programma

Da giovedì 22 a domenica 25 giugno, ogni giorno tranne il giovedì (solo serale) tra le 10 di mattina e le 1 di notte, alla Terrazza Mascagni concerti di surf band provenienti da tutto il mondo, seminari informativi e varie iniziative culturali con ingresso a pagamento.

Per il programma puntuale ora per ora suggeriamo di visitare il sito web ufficiale (clicca qui).

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, Terrazza Mascagni, “Holy Foam 2023”, evento dedicato al surfing e alle tavole da surf a cura di Surf Cove (clicca qui).

Sabato 24 e domenica 25 giugno, Terrazza Mascagni, raduno di veicoli Volkswagen d’epoca.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, Terrazza Mascagni, mercatino artigianato e oggettistica

vintage.

Un evento per tutti

Il Surfer Joe Summer Festival è un evento per tutta la famiglia, non solo per gli aduli. I bambini sono i benvenuti e anzi potranno anche partecipare alle bellissime iniziative organizzate e gestite dall’Acquario di Livorno. I servizi ristorazione e bar sono gestiti dal Surfer Joe Diner in varie zone all’interno dell’area evento.

web e biglietti: festival.surferjoemusic.com.

email: [email protected].