Darsena Europa, c’è la firma. Novanta milioni dalla Bei

Livorno, 16 luglio 2024 – Sottoscritto un prestito da 90 milioni con Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per la realizzazione a Livorno delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nell’attuazione della Piattaforma Europa (opera da 600 milioni di euro complessivi con dragaggi per 16 milioni di metri cubi). Al tavolo assieme a Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale, erano presenti il vice-presidente Bei, Gelsomina Vigliotti, il presidente della Toscana Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, e il Direttore Marittimo della Toscana Gaetano Angora. Guerrieri ha confermato che entro l’anno si dovrebbe partire col cantiere e le prime opere a mare. C’è infatto il il parere positivo, da parte della commissione competente presso il ministero dell’Ambiente, alla verifica di ottemperanza al progetto della Darsena Europa.

Si tratta di un nuovo passo in avanti verso la posa della prima pietra della nuova infrastruttura portuale dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso l’11 marzo scorso dal Ministero dell’Ambiente di concerto con quello dei Beni Culturali."Ora siamo pronti - ha spiegato Guerrieri -, tutte le caselle stanno andando a posto e mi riferisco alla Via e all’autorizzazione per gli aiuti di Stato. Darsena Europa è il progetto più rilevante e quello che assicura una prospettiva multipurpose al porto, la crescita futura e la sua competitività.

Abbiamo deciso di stipulare questo mutuo, con una flessibilità molto forte, alla Banca europea degli investimenti, e questo denota un’attenzione dell’Europa e della banca verso il porto di Livorno, perché oltre ai finanziamenti che già ci sono abbiamo progettato opere aggiuntive che abbiamo già iniziato e poi teniamo conto che ne potremo progettare ulteriori altre e per tener conto anche dell’incremento dei prezzi".

Gli interventi principali riguardano la costruzione di nuovi frangiflutti e le relative attività di dragaggio, la definizione di un’area di contenimento per i sedimenti di dragaggio e la realizzazione di un nuovo canale di accesso ai terminal del porto. Questi interventi "contribuiranno a migliorare l’efficienza e la sicurezza del porto", "inoltre, contribuiranno migliorare la stabilità della linea di costa grazie alla costruzione di un sabbiodotto utile per futuri interventi di ripascimento del litorale sabbioso posto immediatamente a nord della foce dello scolmatore del fiume Arno".

"È un atto fondamentale perché dimostra che a livello europeo si ha l’assoluta considerazione e quindi il sostegno a questo che è l’intervento per me chiave della mia legislatura". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani a Livorno a una domanda dei giornalisti in merito al finanziamento da parte della Bei di opere aggiuntive al progetto della Darsena Europa. "Infatti la Regione si è impegnata per più di 200 milioni" ha aggiunto Giani.