Lutto nello sport livornese, Diego Norfini non ce l’ha fatta. Autorizzato l’espianto degli organi del 17enne

Livorno, 14 agosto 2024 – Diego Norfini , pilone del 2007 dell’Unicusano Livorno Rugby under 18, non ce l’ha fatta. Il diciassettenne, tra lo strazio dei genitori, del fratello, dei familiari e di tutti i suoi amici e compagni di squadra biancoverdi, è morto per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che lo ha coinvolto una settimana fa.

Un'immagine di Diego Norfini (dalla pagina Facebook dell'Unicusano Rugby Livorno 1931)

All’alba di martedì 6 agosto, Diego è stato trovato in via dell’Ardenza incosciente a terra accanto al proprio scooter. Pur indossando il casco, ha riportato gravi traumi alla testa. Nel violento impatto provocato dal sinistro il casco si è rotto.

Ad allertare i soccorsi nell’immediato sono stati alcuni passanti che hanno visto il giovane immobile sulla carreggiata.

Diego è arrivato in ospedale già in coma e intubato dal medico del 118, che lo ha soccorso insieme ai volontari dell’ambulanza della Pubblica assistenza.

Dal coma non è mai uscito: nemmeno dopo il delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto dopo l’arrivo in ospedale, per ridurre il vasto ematoma alla testa. Tutti hanno sperato che l’operazione lo potesse aiutare a risvegliarsi, invece purtroppo il suo destino era già segnato.

Ieri la società dell’Unicusano Livorno Rugby, con tutti i suoi tesserati, si è stretta intorno alla famiglia di Diego. "Difficile, in un momento così tragico, esprimere a parole i sentimenti di chi ha avuto la fortuna di conoscere e frequentare Diego, – ha scritto in un comunicato – per tutti nell’ambiente della palla ovale semplicemente ‘Cicce’".

Le esequie saranno celebrate nella giornata di oggi mercoledì 14 agosto alle 15.15, alla cappella della camera mortuaria dell’Ospedale di Livorno.

La famiglia di Diego, nonostante il terribile momento che sta vivendo per la tragica perdita subita, ha deciso di compiere un gesto di grande generosità autorizzando l’espianto degli organi che serviranno a ridare speranza ad altre persone, che così potranno continuare la loro esistenza grazie a Diego.

Sulla pagina Facebook della squadra Unicusano Livorno Rugby si legge: "Speravamo che tu vincessi la partita più difficile della tua vita, ma così non è stato. Hai passato la palla troppo presto Diego, lasciando un vuoto incolmabile dentro i nostri cuori. Ma tu rimarrai sempre qui con noi, a indossare con amore e onore la maglia con la quale sei cresciuto":

I suoi compagni di squadra ieri sera, hanno steso uno striscione alla cancellata del vivaio Biricotti, davanti ai cimiteri della Misericordia in via dell’Ardenza, dove è accaduto il tragico incidente. Hanno scritto: "Cicce, per sempre con noi".

Monica Dolciotti