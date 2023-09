A Livorno il centrosinistra punta al Salvetti bis

Livorno, 27 settembre 2023 - Il centrosinistra punta forte al Salvetti bis: è il candidato scelto per le elezioni amministrative 2024, e con cui sfidare la coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) e l’asse, alla sinistra del Pd, che in via di formazione tra Movimento 5 Stelle, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo e la lista civica Prospettiva Livorno. Di questa mattina, martedì 26 settembre, l’ufficializzazione avvenuta in una conferenza stampa, all’ex cinema Aurora, a cui hanno preso parte esponenti e rappresentanti delle varie forze politiche che compongono il perimetro coalizionale: hanno partecipato il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Marco Guercio, la presidente di Livorno Civica Francesca Ricci, il segretario comunale Pd Federico Mirabelli, il coordinatore provinciale di +Europa Riccardo Nocchi, il referente cittadino di Italia Viva Renato Stati e la segretaria provinciale dei Socialisti Sonia Baronti. Tramite nota congiunta, rilasciata a mezzo stampa dalle forze che compongono l’alleanza, è stato svelato che Sabato 21 ottobre si terrà «il primo dei tre eventi con cadenza mensile del centrosinistra». «La parola alle idee è il nome scelto per la campagna d’ascolto - si legge dalla nota -. Persone e progetti al centro. Uno spazio aperto a tutte le realtà associative economiche e culturali. Oltre a singole personalità. Un luogo in cui tutti possono portare contributo di idee per la Livorno del 2030. Da una visione della città alla sua realizzazione. L’evento del 21 ottobre rappresenta inizio di questo percorso. Temi e bisogni dei livornesi saranno centrali nelle assemblee e nei focus che nasceranno sulla base del confronto e dei contributi che arriveranno dai cittadini all'indirizzo mail: [email protected]». «Il futuro è il nostro orizzonte - prosegue la nota -, noi vogliamo guardare avanti. Per questo vogliamo una discussione aperta sul futuro della sanità nella prospettiva del nuovo ospedale; su quale modello di sviluppo vorremmo perseguire per governare la transizione ecologica e per cogliere le nuove opportunità, che potrebbero arrivare dallo sblocco delle aree ex Trw; sull'economia del mare che può trovare nuovo slancio nelle infrastrutture portuali come la piattaforma europa e i nuovi collegamenti ferroviari; sul futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi partendo dai servizi educativi, dalle scuole e dai percorsi formativi per contrastare l'abbandono scolastico; di come rigenerare la città pubblica e tenere insieme la riqualificazione delle periferie e del centro storico allargato; sul binomio tra cultura e turismo, che può rappresentare una riscoperta della nostra storia ed identità insieme all'opportunità di far conoscere Livorno nel mondo e creare nuove occasioni di crescita». Passaggio centrale riguarda l’endorsement al sindaco uscente (civico) Luca Salvetti: «Partiremo dal programma con il quale Luca Salvetti ha vinto le elezioni nel 2019 - conclude la nota -, per valutarne i risultati raggiunti e i progetti ancora da realizzare; oltreché per cogliere le nuove sfide che i grandi cambiamenti globali ci hanno posto o porranno davanti. Esprimiamo, da parte nostra, un giudizio positivo sull'operato della amministrazione Salvetti. Un mandato amministrativo che peraltro è stato caratterizzato da situazioni e fatti imprevedibili, come la pandemia e la crisi energetica a seguito della guerra in Ucraina, che hanno inciso in maniera particolare sulla vita delle comunità locali e sul governo delle stesse amministrazioni comunali.Partendo da questa valutazione, oggi, pensiamo che Luca Salvetti sia la persona giusta per interpretare questa fase di cambiamento della città. Una proposta, quella nostra, che vogliamo discutere con la città, in questo percorso, partendo da quella che per noi è una condizione essenziale, ovvero la condivisione di un cammino e di un'idea di città».

di Francesco Ingardia