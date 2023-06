Campo nell’Elba, l’assessora dimissionaria: “Attaccata ingiustamente”. Il sindaco: “Sono dispiaciuto”

Campo nell’Elba (Livorno), 25 giugno 2023 – "Sono stata ingiustamente attaccata dal Consiglio e il sindaco Davide Montauti non mi ha sostenuta. Non escludo che se avesse preso una posizione diversa non sarei arrivata alle dimissioni”.

È quanto ci ha detto l’ormai ex assessora all’ambiente e all’istruzione del Comune di Campo nell’Elba, Ilaria Pini, dopo aver rassegnato le sue irrevocabili dimissioni.

“Non c’era unione nel gruppo di lavoro, fin dalla mia nomina nel giugno 2022 ho visto che era molto difficile portare avanti i lavori, il gruppo era molto frammentato e non esisteva un confronto aperto - ha aggiunto Pini – Il Consiglio ha cercato in tutti i modi di mettermi i bastoni tra le ruote, con critiche velate. Sull’istruzione ero inattaccabile perché faccio l’insegnante da quindici anni e sono piuttosto ferrata in materia, mentre sull’ambiente ero più vulnerabile, quindi il discredito da parte di chi non era contento del mio mandato è arrivato da lì”.

"Ci tengo a precisare – ha aggiunto Pini – che l’Esa e un’azienda collaborativa e con loro non ho avuto difficoltà. Il problema è arrivato per questioni di gelosie personali e per l’egocentrismo di alcuni. Purtroppo colui che era deputato a sostenermi, il sindaco Montauti, mi ha voltato le spalle. Quando l’ho capito ho preferito dimettermi, perché non era più possibile lavorare”.

"Cara Ilaria – scrive il sindaco Davide Montauti -, sono dispiaciuto della tua scelta di rinunciare alla fiducia che questa amministrazione aveva riposto in te e nelle tue competenze. Comprendo le difficoltà nel conciliare il tuo lavoro da insegnante con l’impegno come assessora. Le tue deleghe erano su settori molto importanti e strategici ed era chiaro che il tempo da dedicare all’onere che ti eri assunta era difficile e impegnativo e forse poco conciliabile con le tue attività precedenti all’incarico”.

"Ti ringrazio comunque per aver accompagnato il lavoro di questa amministrazione in questi mesi – ha aggiunto Montauti – e di tornare ai tuoi impegni lavorativi con la professionalità e la serietà che ti caratterizzano. Mi dispiace che la tempistica della tua scelta sia coincidente con la stagione estiva, periodo di maggior impegno e responsabilità per tutti noi”.

Valerie Pizzera