Cecina: adesso Lippi lancia la lista “ProPositivi”

Cecina (Livorno), 20 ottobre 2023 – “Io faccio politica politica dal 1994. Ho visto tante cose, belle e brutte, ma il ricorso al notaio per evitare il confronto in consiglio comunale mai".

Così Samuale Lippi dopo le dimissioni collettive dei consiglieri che hanno determinato la fine del suo mandato.

"Mi riferisco soprattutto al PD locale – continua Lippi – che non ha rispettato l’impegno preso a luglio in consiglio comunale, di accogliere il mio rientro, una volta terminato il periodo necessario alla mia cura. Caro Pd perché il commissario andava scongiurato a luglio e a ottobre invece no? Le urgenze per Cecina valevano solo se governate da voi? La cosa peggiore è che con questo ultimo atto, il Pd locale al traino della destra, ha provocato una cosa mai successa: la fine anticipata della consiliatura. Per la prima volta dal dopoguerra, a Cecina arriverà il Commissario prefettizio".

Ora Lippi sta preparando una lista civica ProPositivi Cecina con Federico Fulceri Alborino.

Per sabato 21 ottobre, intanto, si attende la nomina del commissario da parte del prefetto di Livorno: dovrà prendere in carico l’amministrazione comunale di Cecina fino alle prossime elezioni in programma a maggio-giugno 2024.