Cecina, Lippi in Comune per presentare la nuova giunta

Cecina (Livorno), 18 ottoreb 2023 – Samuele Lippi, sindaco Dem di Cecina, è entrato stamani in Comune per presentare la sua nuova giunta, deciso a continuare il suo mandato nonostante il parere contrario del Pd: ieri il partito in assemblea ha votato per le sue dimissioni.

Nel frattempo 4 assessori su un totale di 5 della giunta in carica hanno avviato le procedure per protocollare le rispettive dimissioni.

Ora la palla passerebbe al consiglio dove si prepara la conta dei voti per vedere se la maggioranza Pd riuscirà a approvare una mozione di sfiducia oppure si troverà d'accordo nel rassegnare le dimissioni in blocco facendo così decadere il mandato di Lippi.

A luglio scorso Lippi si era autosospeso per affrontare un percorso terapeutico dopo essere stato sorpreso con una dose di cocaina. Da allora l'attività amministrativa è proseguita col vicesindaco e gli assessori.