Fossi (Pd): “Migranti, il governa scarica i problemi sulle Regioni”

Livorno, 17 luglio 2023 – «Apprendiamo oggi che è stato assegnato il porto di Livorno alla Geo Barents. Il governo nazionale vorrebbe smontare il nostro sistema di accoglienza diffusa, ma poi assegna i nostri porti alle navi dei migranti salvati in mare, evidenza che il nostro sistema funziona. L'approccio nazionale al fenomeno dell'immigrazione è fallimentare e la soluzione dei problemi viene scaricata sulla nostra Regione, forse anche in maniera strumentale e politica. C’è poi il problema dei diritti umani e lasciano a dir poco perplessi gli accordi con alcuni paesi stranieri, in cui si pensa di delegare la soluzione dei problemi ai dittatori. Nonostante questo, con senso di responsabilitá e umanitá accoglieremo ancora una volta le centinaia di persone attese sulle nostre coste».

Così Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana. «Continueremo a difendere il nostro sistema di accoglienza diffusa - prosegue Fossi -. L'opposto di quanto visto nelle scorse ore, in cui abbiamo dovuto assistere al montaggio di tende deciso dalla prefettura sul nostro territorio per ospitare i migranti, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Situazione sventata solo grazie all'interessamento degli amministratori e delle associazioni. Non è umano accogliere così­ persone che fuggono da povertá e disperazione. Oggi più che mai diventa necessario praticare con tutti i nostri mezzi il principio di uguaglianza tra esseri umani. Per questo chiediamo che la Regione Toscana rimarchi il suo ruolo di capofila nelle politiche di accoglienza, considerando di rifinanziare la cosiddetta legge dei 'diritti samaritani’ varata nel 2019, per garantire un posto letto, alimentazione, cure e istruzione agli indigenti, compresi coloro che sono sprovvisti di permesso di soggiorno».