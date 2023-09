Il Pd livornese e l’attacco dei 5 Stelle: "Sono soltanto illazioni"

Livorno, 18 settembre 2023 – “Ho seguito la conferenza stampa del gruppo consiliare del M5S. Nessun contenuto o proposta meritevole di attenzione nelle dichiarazioni di Stella Sorgente, ma solo illazioni, dubbi sulla scheda del Piano Operativo Comunale relativa all’area Astra. Il suo è un racconto parziale e di parte".

Così replica Federico Mirabelli (segretario Unione Comunale di Livorno del Partito Democratico) agli attacchi pubblici della capogruppo dei 5 Stelle in Comune Stella Sortente, adombrando ’inciuci’ tra Pd e Fratelli d’Italia in materia urbanistica riguardo l’area dell’Arena Astra.

Aggiunge Mirabelli: "La Sorgente ha ammesso, nelle sue dichiarazioni, che non c’è niente di illegittimo riguardo le previsioni sull’Arena Astra inserite nel Piano Operativo Comunale. Perciò non si è rivolta alla Procura della Repubblica. È comprensibile il nervosismo elettorale, ma le consultazioni sono ancora lontane e la città oggi merita un dibattito serio sui progetti che riguardano il suo futuro".

Il casus belli è stato sollevato dalla esponente grillina: "Fratelli d’Italia ha creato con il PD il ’partito unico del cemento’. – ha detto sabato davanti ai cronisti – Questo perché la società Gente di Mare Srl (amministratore delegato è Elena Di Tizio, membro del direttivo provinciale e responsabile regionale del dipartimento navigazione del partito), con Libertas e Circolo ex dipendenti cantiere Orlando, ha proposto al Comune di realizzare all’ex Arena Astra una struttura polivalente, con piscina semi-olimpionica, da usare per corsi di formazione per marittimi, che gestirebbe Gente di mare, dove il presidente provinciale di FdI Giacomo Lensi ha tenuto corsi di formazione. Tutto questo ci sembre politicamente inopportuno".