Piano operativo comunale, Mirabelli (Pd): “Le opposizioni non hanno argomenti validi” / Video

Livorno, 8 luglio 2023 - Il segretario Pd Federico Mirabelli risponde alle accuse e alle bordate scagliate dalle forze di opposizioni consiliari nella giornata di ieri di lavoro a Palazzo comunale che hanno avuto per oggetto alcune misure contenute nel nuovo Piano operativo comunale (Poc) - attualmente in fase di discussione in Quarta commissione consiliare, organo deputato alla trattazione di principali strumenti di pianificazione/programmazione urbanistica -; in particolare, oggetto di forte scontro politico (e personale) in queste ore è la pianificazione dell’area ex Labrogarden di via del Crocino (Leccia).

Per quest’area l’amministrazione comunale, nella parte di terreno di natura pubblica ha previsto la realizzazione di un’area verde che ha incontrato lo scetticismo delle forze di opposizione, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia su tutti, le quali ravviserebbero scelte «illogiche», considerando la volontà del Comune di realizzare «il ‘Cubone’» in via San Marino «cementificando inutilmente un’area verde con terreno permeabile», oltre che la potenziale sussistenza di «interessi privati» presunti che l’amministrazione e il sindaco Salvetti «avrebbero maturato nel tempo» nell’area di via del Crocino. Dopo la replica, durissima e chiarificatrice del sindaco Salvetti giunta nel tardo pomeriggio di venerdì, ieri mattina è arrivata anche la risposta, altrettanto dura, del Partito Democratico, tramite dichiarazioni rilasciate a Il Telegrafo del segretario comunale Federico Mirabelli: «Non avendo le forze di opposizione argomentazioni valide - ha dichiarato ai nostri microfoni - per affrontare il tema del piano operativo e del piano strutturale attaccano sul piano personale lanciando insinuazioni gravi nei confronti del sindaco Luca Salvetti e del suo operato. Un attacco che il Pd respinge con forza. L’amministrazione comunale ha scelto di fare in quell’area un’area verde. Per quanto concerne il lotto adiacente all’area in questione era già previsto dal 2008 una nuova edificazione di villette a schiera, confermate nel piano strutturale del 2016 - durante l’amministrazione Nogarin, ndr -. La scelta che è stata presa è molto chiara: è impensabile immaginare come proposto a gran voce dal M5S la realizzazione di un mercato ortofrutticolo in quell’area. Immaginatevi la mattina all’alba i camion che passano da via del Crocino attraversando il quartiere La Rosa oppure peggio ancora aumentare il traffico commerciale in variante. Giusto quindi prevedere quindi una area verde, come altrettanto giusto è stato prevedere pochi metri più in là, in via San Marino, un centro sportivo polivalente - il c.d. ‘Cubone’, ndr - all’interno di un parco pensato per tutti i ragazzi e le ragazze e tutti coloro che praticano attività sportiva nel quartiere Leccia/Scopaia». Francesco Ingardia