Piano operativo comunale di Livorno, opposizioni e maggioranza ai ferri corti sull’area ex Labrogarden / Video

Livorno, 8 luglio 2023 - Polemiche e scontri ieri a Palazzo Comunale tra maggioranza consiliare e opposizioni. Oggetto del contendere alcuni snodi cruciali in queste settimane al vaglio della quarta commissione, organo deputato alla discussione/approvazione del Piano operativo comunale, il principale strumento di pianificazione urbanistica previsto per legge in dotazione delle varie amministrazioni comunali.

Al vaglio della commissione ci sono le opere di rigenerazione e infrastrutture da realizzare ex novo in varie zone della città: dalla Stazione Marittima all’eco-quartiere di Coteto (via Piemonte), dall’ex area Crc di via Goito fino a spot vari ad Antignano.

Oggetto di scontro la destinazione d’uso dell’area ex-Labrogarden. Stando alle indicazioni contenute nel Poc, è prevista per l’area di proprietà pubblica una rigenerazione verde dell’area attualmente cementificata, tramite la realizzazione di un parco ex novo.

M5S e Buongiorno Livorno (video)

Le opposizioni hanno attaccato la maggioranza chiedendo il perché il Poc preveda la «cementificazione di un’area attualmente verde come quella in via San Marino per far spazio al ‘Cubone’ e destinare a verde un’area cementificata e già impermeabile come quella di via del Crocino»‚ hanno domandato Alessandro Perini (FdI) e Stella Sorgente (M5S).

Fratelli d’Italia (video)

La replica di Viviani e Salvetti

La replica per l’amministrazione comunale arrivata dall’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, presente in Quarta Commissione: «Stando ai dati forniti dall’Ufficio manutenzione del verde, dal 2019 a oggi, questa amministrazione ha aggiunto 20 ettari di area verde in più, non tolto. Le accuse di maggior antropizzazione sono del tutto infondate. Inoltre, l’area in questione è di proprietà pubblica» ha dichiarato. Le opposizioni si sono scagliate anche contro il sindaco Salvetti, Perini e Sorgente su tutti, come dimostrano i video in questo articolo.

Puntuale, la replica alle accuse mosse dalle opposizioni del sindaco Luca Salvetti: "Quella operazione è datata 2008 ed è stata confermata dal piano strutturale del 2016, approvato dall’amministrazione Nogarin - ha dichiarato Salvetti a Il Telegrafo -. Vadano a chiedere a loro se avevano interessi privati. Gli unici che sono intervenuti su quel comparto con un’operazione che ha dimezzato gli indici di edificabilità da 24mila mq a 10mila mq, siamo noi. E’ questo l’interesse privato?”.

Francesco Ingardia