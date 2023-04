Calcio, a Livorno è il giorno di Esciua: ecco la diretta del primo incontro con i tifosi e la stampa

Livorno, 12 aprile 2023 – Si presenta Joel Esciua, il finanziere brasiliano prossimo a diventare il “patròn” dell’Unione Sportiva Livorno 1915 (il 5 maggio la data per il “closing” del passaggio di proprietà da Paolo Toccafondi). Alla conferenza stampa anche il sindaco Luca Salvetti e il presidente onorario Enrico Fernandez Affricano.

Ecco la diretta web de Il Telegrafo.

ORE 12.22 – Esciua ci crede. “Perché Livorno? Questa è una sfida difficile, all against the odds. Qua c’è del potenziale, si parte da una società sana che ha fatto le cose con grande volontà e buona fede permettendoci di partire con delle buone basi. Sapevo e so dove mettere i piedi – ha aggiunto – Il primo è tornare nei professionisti subito, non posso prometterlo ma si farà tutto e per tutto. Il progetto deve essere vincente, abbiamo la fortuna di partire presto e possiamo fare bene da luglio in poi. Partire bene, veloci e decisi”.

ORE 12.18 – Esciua, il percorso: “Sono partito dal Brasile e ho accetto la sfida di mio padre che voleva spronarmi a fare oltre. Mi disse che non avevo fatto bene a Londra e New York nel campo della finanza, sono partito per Londra. Ho avuto fortuna, perché conta anche quella, lavorando per 30 anni con il più grande imprenditore inglese specializzandomi nei mercati emergenti.”

ORE 12.15 – Esciua prosegue: “Quale è il legame con Livorno? Come tanti sapevo che Livorno era una città importante, ma non era una città d’arte e dove uno non viene. Sia la città che la squadra sono un diamante grezzo, va modellata sfruttando le caratteristiche speciali di chi ci lavora. Qua c’è gente aperta e passionale e con una sana diffidenza. Mi sono rispecchiato a pieno nella gente di Livorno e nella multietnicità non scontata di una città.

ORE 12.12 – Esciua: Come dicono in Brasile, a San Paolo, “Amala o lasciala” e secondo me questo vale per Livorno. Ti coinvolge completamente e la ami in tutto per tutto, o allora non vieni. La mia è stata una scelta ponderata che si è materializzata dopo due anni e che è stata frutto di una trattativa abbastanza veloce e pensate bene.

ORE 12.11 – Prende la parola Esciua. Buonissima padronanza della lingua italiana: subito un saluto ai livornesi, anche quelli all’estero.

ORE 12.10, Fernandez: “È un anno e mezzo che ci conosciamo, caro Joel, spero che la tua venuta a Livorno ci permetta di ricostruire quelle posizioni che la nostra squadra di calcio si merita. Oggi ripartiamo, non posso altro che dirti auguri, noi ti siamo vicini”.

ORE 12.08 – Ancora Salvetti: “Sì, voglio ringraziare Toccafondi per l’impegno e per aver costruito qualcosa di importante con serietà. Va ringraziato per questo da qui all’eternità, i risultati sportivi sono un’altra cosa. La terza invece riguarda Joel, una persona che si è innamorata di una persona e di una città fino al momento in cui avrebbe potuto entrare in scena. Così è accaduto e per questo lo ringrazio”.

ORE 12.03 – Inizia a parlare il sindaco, che ripercorre la lunga storia degli ultimi anni del Livorno. "Questa è una giornata significativa per il calcio livornese, vorrei dire tre cose: Fare un raffronto con la situazione del Livorno Calcio di più di due anni fa. In quel momento c’era lo scoramento della piazza, una società gestita da persone che non facevano gli interessi della città e che aveva un debito di 3 milioni e mezzo. Nessuno voleva avvicinarsi. Adesso abbiamo una società che è ripartita ed è tornata dove ci avevano lasciato colpevolmente e soprattutto sana. Ringrazio Paolo Toccafondi per quello che ha fatto: ha costruito qualcosa di importante con serietà. I risultati sportivi arrivano o non arrivano, ma la società è sana e lo dobbiamo a Toccafondi”.

ORE 12 – Sono arrivati il sindaco Luca Salvetti, che si siede a sinistra di Esciua rispetto alla platea della stampa, e il presidente onorario dell’Us Livorno, Enrico Fernandez Affricano.

ORE 11.55 – I giornalisti stanno prendendo posto per la conferenza stampa. Si stanno ultimando i dettagli organizzativi. Molta curiosità e molto entusiasmo: c’è voglia di conoscere l’uomo che ha deciso di rilevare e rilanciare l’Unione Sportiva Livorno 1915.

ORE 11.38 – Joel Esciua è già a sedere pronto per parlare, sta scherzando con i giornalisti. Italiano perfetto, sembrerebbe carismatico e con grande entusiasmo.

ORE 11.30 – Joel Esciua è già arrivato allo stadio Picchi. Ha salutato alcuni tifosi già fuori ad aspettarlo, poi strette di mano con il personale della società.

Con alcuni fogli in mano, si sta preparando alla conferenza stampa di presentazione.