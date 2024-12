Podismo, a Cecina il ritorno della “Cancello-Cancello”

Cecina, 29 dicembre 2024 – Dopo anni di pausa, la storica corsa all’interno della suggestiva pineta di Cecina Mare torna a far battere i cuori degli appassionati podisti. Qui, la distanza non si misura in chilometri, ma nella sua caratteristica formula: “Da cancello a cancello”. Un evento unico, che unisce sport, natura e spirito comunitario. L’organizzazione, curata dalla Asd Accademia Cecina, ha dimostrato grande determinazione e capacità di adattamento. In appena tre settimane, osservando l’assenza di altre gare nel calendario di domenica 29 dicembre, ha deciso di riportare in vita questa manifestazione.

Nonostante il brevissimo preavviso e il periodo festivo, l’evento ha radunato circa un centinaio di partecipanti, a testimonianza dell’affetto che il mondo podistico nutre per questa gara. Pur lontana dai canoni delle competizioni ufficiali, la corsa ha saputo mantenere intatti i suoi valori fondamentali. L’entusiasmo degli organizzatori e lo spirito benefico – dedicato al Pro AVIS – hanno fatto la differenza. In un’atmosfera familiare e conviviale, l’assenza di dettagli come i pettorali stampati su carta patinata è passata in secondo piano. Ciò che contava era esserci, condividere e correre per una buona causa.

Il cronometraggio, seppur non ufficiale, è stato gestito in modo originale grazie alla collaborazione con la Ets Regalami un sorriso, che ha sovraimpresso i tempi direttamente sulle foto dell’arrivo. Un tocco di creatività che ha reso l’evento ancora più speciale. Complice una giornata dal clima perfetto, con temperature che hanno raggiunto i 16 gradi e un sole splendente, l’atmosfera si è tinta di festa. La corsa, con il suo spirito autentico e genuino, ha chiuso in bellezza un anno intenso, vissuto all’insegna dello sport, della passione e della solidarietà. Un augurio di buon anno a tutti, con l’entusiasmo di ritrovarci presto per nuove avventure sportive!