Coppa Italia, Livorno-Ghiviborgo 1-0: la nostra diretta web

Livorno, 18 ottobre 2023 – Livorno contro il Ghiviborgo al “Picchi” per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. Le due squadre tornano dunque ad affrontarsi dopo lo scontro in campionato vinto dagli amaranto in trasferta.

45’+1’ – FINE 1° TEMPO: LIVORNO-GHIVIBORGO 1-0. Dopo i primi 10-12 minuti non particolarmente intenti, la partita ha preso un ritmo più veloce con il Ghiviborgo a rendersi pericolo per primo. Dopo un paio di occasioni pericolose degli ospiti, compreso un palo, al 28’ blocca il tabellino Palma che trova la deviazione vincente sugli sviluppi di un corner. Livorno cresciuto via via, bene Camara nella sua zona.

42’ – Campani si rende pericoloso con un tiro che va a lato della porta di Albieri.

38’ – Ammonito Fissore.

35’ – Luis Henrique ci prova di testa, palla di poco sul fondo.

28’ – GOL DEL LIVORNO! PALMA, 1-0. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, Palma, oggi in campo dall’inizio, trova la deviazione vincente e porta in vantaggio gli amaranto.

20’ – Palo del Ghiviborgo! Gibilterra! Poi Albieri devia in corner sul tiro di Giannini. Brivido per il Livorno, che nei primi 20’ minuti non appare molto brillante. Ghiviborgo più veloce. Due minuti prima Coriano aveva già deviato una conclusione degli ospiti.

14’ – E’ del Ghiviborgo la prima conclusione pericolosa a rete: Giannini spedisce di poco a lato.

12’ – Le due squadre procedono al piccolo trotto, per così dire. Livorno assolutamente inedito, Favarin schiera coloro che finora hanno giocato meno.

1’ – PARTITA INIZIATA

Le formazioni

LIVORNO (3-5-2): Albieri; Fissore, Brenna, Bassini; Camara, Ferraro, Caponi, Palma, Coriano; Frati, Luis Henrique. A disposizione: Ciobanu, Fancelli, Nardi, Menga, Savshak, Pavlenko, Boroduska, Signorini, Kosiqi. Allenatore: Favarin.

GHIVIBORGO (4-3-3): Cusin; Russo, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Nottoli, Campani, Poli; Gibilterra, Giannini, Orlandi. A disposizione: Masini, Signorini, Petronelli, Carli, T. Carcani, Nannipieri, Giannotti, Lepri, Vitrani. Allenatore: Lelli.

Arbitro: Tommaso Capoccia di Perugia.