Fezzanese-US Livorno 1-2, pagelle amaranto. Calvosa non brillante, Capparella uomo ovunque

Seravezza, 22 settembre 2024 – Ecco le pagelle amaranto nella sfida contro la Fezzanese.

Tani 5: Erroraccio che non cancella le potenzialità di questo ragazzo. Azzerare immediatamente e ripartire. D’Ancona 5: Con la doppia superiorità numerica ci vuole decisamente più mordente (Dal 61’ Bellini 6: Il suo ingresso accelera prepotentemente la manovra degli amaranto). Risaliti 6.5: In difesa spettatore non pagante, in attacco regala l’assist a Dionisi per il pareggio. Brenna 6: Come il compagno di reparto. Passa praticamente tutta la partita a guardare i propri compagni Calvosa 5.5: Leggerino, impreciso, non brillante. C’è tutto il tempo per migliorare data anche la giovane età, ma serve urgentemente un cambio di passo. L’impegno c’è sicuramente. Hamlili 6: Buona gestione della palla in fase di possesso, si fa sentire anche quando c’è da rincorrere gli avversari. (Dal 73’ Regoli 6: Entra e colpisce un palo che grida ancora vendetta). Currarino 5: Va bene che non è il suo ruolo naturale, ma uno con le sue qualità tecniche non può essere così invisibile. (Dal 64’ Frati 6: Quando gioca fa sempre estremamente bene). Ndoye sv: Dopo meno di dieci giri di orologio è costretto al cambio per infortunio. La speranza è che non si grave, ma soltanto una brutta botta. (Dal 10’ Marinari 6.5: Quando si accende è sempre pericoloso, costringe Loffredo all’espulsione. Tra i più propositivi). Capparella 6.5: Si danna l’anima per tutta la partita, corre da tutte le parti e prova a imbastire le principali manovre offensive. Cuore enorme. Russo 5: Troppo lezioso, viene ipnotizzato a tu per tu con il portiere. Errore molto grave che mette il punto su una prestazione disastrosa. (Dal 46’ Dionisi 6.5: Subito uno squillo in avvio di secondo tempo, poi si fa trovare al posto giusto nel posto spingendo a rete un tiro-cross di Risaliti. Tre reti in altrettante gare da subentrato, San Federico da Rieti). Rossetti 6: Si divora un’occasione colossale a inizio partita, poi sparisce dalla partita fino al minuto 85 dove trova il guizzo vincente deviando di testa una conclusione di Frati.