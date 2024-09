Fezzanese-US Livorno 1-2, vittoria di sofferenza degli amaranto. Avversari in nove uomini

Seravezza, 22 settembre 2024 – Tre punti soffertissimi per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro la Fezzanese vince in rimonta per 1-2 al termine di una partita rocambolesca. Padroni di casa in vantaggio con Bruccini dopo l’erroraccio di Tani, poi la doppia espulsione e l’assedio amaranto che trovano il pareggio con Dionisi e il gol della vittoria con Rossetti.

Il tecnico Indiani ripropone, nel consueto 4-2-3-1, Filippo Tani in porta con Lorenzo Calvosa, all’esordio da titolare, e Edoardo D’Ancona sugli esterni di difesa. Al centro invece coppia obbligata con la terza presenza consecutiva di Duccio Brenna e Giacomo Risaliti.

A centrocampo turno di riposo per Filippo Bellini, al suo posto, insieme a Zaccaria Hamlili c’è Michele Currarino. Si vede anche Simone Rossetti in attacco, supportato da Moussa Seck Ndoye, Michele Capparella e Federico Russo.

Dopo una prima fase di studio con entrambe le squadre molto aggressive (subito cambio Ndoye-Marinari per infortunio), gli amaranto hanno al decimo minuto un’occasionissima con Rossetti che solo davanti al portiere prova a saltarlo salvo però, col mancino, calciargli addosso.

Fezzanese che prova a rispondere in contropiede cercando di sfruttare le ali offensive del tridente. Superata la mezz’ora però è proprio la squadra di casa, anche se per esigenze di stadio gioca a Seravezza, a far venire un brivido all’US Livorno con Nicolini che dal limite dell’area colpisce la traversa.

Lo stesso Nicolini però dopo circa cinque minuti esce anzitempo dalla partita per un’espulsione. Gli amaranto così salgono d’intensità e rischiano due volte il vantaggio ancora una volta con Rossetti, provvidenziale un intervento della difesa di casa sulla linea, e Russo che, solo davanti al portiere, si fa ipnotizzare.

Se da una parte tutto poteva portare a una gara tutto sommato in discesa, l’inerzia della partita cambia improvvisamente a favore della Fezzanese grazie a Bruccini che approfitta di un errore disastroso di Tani sul cerchio del centrocampo per segnare a porta vuota. Secondo tempo che riparte con l’ingresso di Federico Dionisi che, dopo una manciata di secondi, si rende protagonista di un tiro che impensierisce non poco la porta della Fezzanese.

Sulla respinta corta del portiere si avventa Hamlili che viene steso ma per l’arbitro è tutto regolare. Passano pochi minuti e la Fezzanese rimane in nove per l’espulsione di Loffredo che stende Marinari lanciato a rete.

La doppia superiorità numerica costringe i padroni di casa a giocare dietro la linea del pallone, Livorno che prova invece a sfruttare gli esterni con tanti spioventi, però imprecisi. Il tempo passa e gli amaranto non riescono a trovare lo spazio giusto per affondare.

Gli ultimi minuti sono un assedio totale del Livorno che colpisce un pallo con un tiro a giro bellissimo del neo entrato Vieri Regoli. La caparbietà degli amaranto viene premiata all’85esimo con Rossetti che spizza un tiro di Frati anticipando il portiere avversario. Con la squadra in vantaggio il passare dei minuti è di assoluta gestione con gli amaranto che vincono per 1-2 e salgono a quota sette punti in classifica.

Il tabellino

Fezzanese-Livorno 1-2 Fezzanese (3-4-2-1): Pucci; Selimi, D'Alessandro, Del Bello; Loffredo, Cantatore (46' Beccarelli), Nicolini, Gabelli (88' Campana); Bruccini, Sacchelli (74' Galloro); Geraci (64' Lunghi). A disposizione: Andreoli, Salvetti, Stradini, Giampieri, Mulattieri. All. Rolla US Livorno (4-2-3-1): Tani; D'Ancona (61' Bellini), Brenna, Risaliti, Calvosa; Hamlili (73' Regoli), Currarino (64' Frati); Ndoye (10' Marinari), Capparella, Russo (46' Dionisi); Rossetti. A disposizione: Cardelli, Arcuri, Luci, Parente. All. Indiani Arbitro: Colelli di Ostia Lido Reti: 48' pt Bruccini, 72' Dionisi, 87' Rossetti Note: angoli 3-7, ammoniti Rossetti, Sacchelli e Beccarelli, espulsi Nicolini e Loffredo, recupero 3'+5'